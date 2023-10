By

A tudósok felfedezték, hogy a Föld felső légkörében hagyott rakéták és űrhajók törmeléke tartós hatással lehet az éghajlatra. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmány jelentős mennyiségű alumíniumot és egzotikus fémeket tárt fel a Föld sztratoszférájában. A kutatócsoportnak sikerült azonosítania ezeket a ritka fémeket, amelyek olyan űrhajókból származnak, amelyek a visszatérés során kiégtek. Ez a megállapítás aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, hogy a virágzó űripar milyen hatással van a Föld felső légkörére.

A vizsgálat során egy speciális kutatógépet működtettek, amely érzékeny eszközzel volt felszerelve az aeroszolok légkörben történő összegyűjtésére. Az összegyűjtött adatok azt mutatták, hogy több mint 20 elem, köztük lítium, alumínium, réz és ólom volt jelen az űrhajókban használtakkal megegyező arányban. Ezek a fémek a kénsavrészecskék körülbelül 10%-ában találhatók meg, amelyek nélkülözhetetlenek az ózonréteg védelméhez és puffereléséhez.

A rakétakilövések növekvő száma hozzájárul ezeknek a fémrészecskéknek a sztratoszférában való felhalmozódásához. 2022-ben rekordszámú, 180 rakétaindítás történt, és ez a szám várhatóan növekedni fog, ahogy az űripar továbbra is egyre több műholdat és űrhajót indít fel. A kutatók hangsúlyozták, hogy meg kell érteni az emberi űrrepülés bolygóra gyakorolt ​​hatását, különös tekintettel az ózonrétegre, amely döntő szerepet játszik a Nap káros sugárzásának elnyelésében.

A tanulmány eredményei rávilágítanak a Föld légkörében bekövetkező változások tanulmányozásának és megértésének sürgősségére. Az emberi foglalkozás és az űrtevékenység hatása jelentősebb lehet, mint azt korábban elképzelték. Alapvető fontosságú a bolygónkon végzett kutatások előtérbe helyezése az űrkutatás lehetséges következményeinek jobb megértése és mérséklése érdekében.

