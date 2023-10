Az űrszemét hatása a Föld légkörére

By

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a rakétákból és űrhajókból visszamaradt alkatrészekből álló űrszemét potenciálisan tartós hatással van a Föld klímájára. A tudósok kutatási küldetést hajtottak végre egy speciális kutatósíkra erősített érzékeny eszköz segítségével a légkör elemzésére, és jelentős mennyiségű alumíniumot és egzotikus fémeket találtak a Föld sztratoszférájában.

A kutatóknak sikerült ezeket a ritka fémeket a rakétákban és műholdakban használtakkal párosítaniuk, ami arra utal, hogy az elpárolgott fém valószínűleg az űrhajókból származott, amelyek a légkörbe való visszatéréskor kiégtek. Daniel Cziczo professzor, a tanulmány társszerzője kiemeli ennek az ember által készített anyagnak a jelentőségét a légkör állítólagos érintetlen tartományában. Hangsúlyozza, hogy alaposabban meg kell vizsgálni a sztratoszférában, amely a légkör stabil vidéke, bekövetkező változásokat.

A tanulmány azt a régóta fennálló gyanút kívánta kezelni, hogy a Föld felső légkörét a növekvő űripar befolyásolja. Ennek a területnek a tanulmányozása azonban, amely akár 51 kilométerre is nyúlik a felszín felett, óriási kihívást jelent. Vizsgálatuk lefolytatásához a tudósok a NASA WB-57 repülőgépével mintát vettek a légkörből 19 kilométerrel a föld felett Alaszkában.

A minták elemzése kimutatta, hogy a fémek a kénsavrészecskék körülbelül 10%-ában voltak jelen, amelyek a sztratoszférában található részecskék többségét alkotják, és hozzájárulnak az ózonréteg védelméhez és puffereléséhez. Ezenkívül a kutatók több mint 20 elemet észleltek olyan arányban, amely megegyezik az űrhajókban használtakkal. Nevezetesen, az űrhajók visszatéréséből származó fémek, például lítium, alumínium, réz és ólom sokkal nagyobb mennyiségben kerültek elő, mint a természetes kozmikus porban található fémek.

Ez a tanulmány egy olyan időszakban készült, amikor az űripar példátlan növekedést tapasztal: 180-ben rekordot döntött, 2022 rakétaindítást hajtottak végre, szemben a 136-es 2021-tal. Ahogy egyre több műholdat és űrhajót bocsátanak a Föld pályájára és azon túl, egyre több törmelék kerül a levegőbe. a légkör várhatóan növekedni fog. A rakéták és műholdak visszatérése, valamint a műholdak légkörön keresztül történő lezuhanása hozzájárul ezeknek az aeroszol részecskéknek a sztratoszférában való jelenlétéhez.

A sztratoszféra létfontosságú szerepet játszik a Föld éghajlati rendszerében. Itt található az ózonréteg, amely elnyeli a Nap sugárzásának egy részét, megakadályozva, hogy elérje a bolygó felszínét. Az ózonréteg elengedhetetlen a Föld összes élőlényének védelméhez, és enélkül az általunk ismert élet valószínűleg lehetetlen lenne.

Ez a kutatás rávilágít arra, hogy az emberi foglalkozás és az űrrepülés milyen jelentős hatással lehet bolygónkra. Hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell érteni a Föld tanulmányozását és prioritásként kell kezelni az űripar tevékenységeiből eredő esetleges következmények mérséklése érdekében.

Források:

Proceedings of the National Academy of Sciences