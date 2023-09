Memória által kiváltott Magnus-effektus: A váratlan görbegömb felfedezése mikroskálán

A Magnus-effektus, egy olyan jelenség, amelyet akkor figyeltek meg, amikor egy forgó tárgy letér a várt útjáról, kimutatták, hogy mikroszkopikus szinten létezik. A Konstanzi Egyetem kutatóiból álló csoport kísérleteket végzett, míg egy másik, a Göttingeni Egyetem kutatócsoportja tudományos magyarázattal szolgált a jelenségre. Ez a felfedezés alkalmazható lehet a mikroszkopikus részecskék manőverezésére és szabályozására szolgáló mechanizmusok kifejlesztésében, valamint olyan mini-robotok létrehozásában, amelyek képesek navigálni az emberi véráramban, hogy megcélozzák a test meghatározott helyeit.

A Magnus-effektus jellemzően akkor figyelhető meg, amikor egy forgó tárgy levegőn vagy folyadékon keresztül mozog. Ahogy a tárgy forog, deformációt okoz a környező közeg áramlásában, ami sebességkülönbségeket eredményez a tárgy ellentétes oldalán. Ez olyan erőhöz vezet, amely arra készteti a tárgyat, hogy letérjen egyenes mozgási útjáról. A Magnus-effektus mértéke azonban az objektum méretének csökkenésével csökken, és a csak néhány ezred milliméter átmérőjű objektumok esetében szinte eltűnik.

A Konstanzi Egyetem kutatói kísérleteik során szignifikánsan nagy Magnus-effektust észleltek a mágneses tér hatására forgó, viszkoelasztikus folyadékon áthaladó miniatűr mágneses üveggömbökben. A vízzel ellentétben a viszkoelasztikus folyadékok folyadékszerű és rugalmas tulajdonságokat is mutatnak. Ezek a folyadékok, mint például a vér vagy a polimer oldatok, késéssel reagálnak a változásokra, hasonlóan ahhoz, ahogy a kenyértészta lassan visszanyeri eredeti formáját piszkálás után.

Dr. Debankur Das és Matthias Krüger professzor a Göttingeni Egyetemről kifejlesztett egy modellt a Magnus-effektus mikroszkopikus szintű magyarázatára. Felfedezték, hogy a viszkoelasztikus folyadék válaszának késése a kulcstényező a Magnus-effektus mögött. A forgó gömböt körülvevő torz folyadék oldalra löki, összekapcsolja a forgást és a transzlációt. Figyelemre méltó, hogy a Magnus-effektus néhány másodpercig fennmarad még a forgás hirtelen leállása után is, ellentétben a levegőben mozgó nagyobb objektumok azonnali eltűnésével.

A kutatók eredményei rávilágítanak a Magnus-effektus titkaira mikroszkopikus szinten, és betekintést engednek a viszkoelasztikus folyadékokban forgó tárgyak viselkedésébe. Ennek a tudásnak a lehetséges alkalmazásai közé tartozik a részecske-manipuláció fejlődése és az emberi test bonyolult tereiben navigálni képes miniatürizált robotrendszerek kifejlesztése.

[Forrás: Göttingeni Egyetem]

Definíciók:

– Magnus-effektus: Az a jelenség, amikor egy forgó tárgy a környező levegő vagy folyadék áramlásának deformációja miatt letér a várt útjáról.

– Viskoelasztikus folyadék: Olyan folyadéktípus, amely folyadékszerű és rugalmas tulajdonságokat is mutat, kombinálva a folyadék és a szilárd anyag jellemzőit. Ilyenek például a vér és a polimer oldatok.

Forrás: Göttingeni Egyetem, „Memory-induced Magnus Effect: Looking at the castle curveball in miniature” (2023, szeptember 26)