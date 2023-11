Az olvadó antarktiszi jégtakaró: A jég alatti kisülés szerepének megértése

Az Antarktisz hatalmas, fagyos tája között terül el az antarktiszi jégtakaró, amely bolygónk éghajlati rendszerének kritikus eleme. Ez a gigantikus jégtakaró nemcsak a napfényt veri vissza, segít hűvösen tartani a Földet, hanem a világ édesvizének elképesztő 70 százalékát is tárolja. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i Scripps Oceanográfiai Intézetének (UCSD) tudósai által végzett közelmúltbeli tanulmány azonban rávilágított egy aggasztó jelenségre, amely jelentősen befolyásolhatja a globális tengerszintet.

A Science Advances folyóiratban megjelent kutatás feltárja, hogy a gleccserek alatti víz megolvadása és a tengerbe ömlés hatására a jég gyorsabban olvad. A tudósok ezt a folyamatot szubglaciális kisülésnek nevezik. Korábban a tengerszint-emelkedés főbb előrejelzései, például az Éghajlat-változási Kormányközi Testület előrejelzései, nem vették figyelembe a jég alatti kisülésből származó további jégveszteséget.

Tyler Pelle, a tanulmány vezető szerzője szerint a globális tengerszint-emelkedés pontos előrejelzése döntő fontosságú a tengerparti közösségek jóléte szempontjából. A jelenlegi becslések alábecsülhetik a tengerszint emelkedésének ütemét világszerte, ami súlyos következményekkel járhat az alacsonyan fekvő tengerparti övezetekben élő emberek millióira nézve. Pelle hangsúlyozta, hogy a szubglaciális kisülést be kell építeni a modellezési erőfeszítésekbe a pontosabb előrejelzések biztosítása érdekében.

A tanulmány két kelet-antarktiszi gleccserre összpontosított: a Denmanra és a Scottra. Ezek a gleccserek, amelyek egymás mellett helyezkednek el egy több mint két mérföld mélységű kontinentális árok tetején, képesek a tengerszint közel öt lábbal emelésére. Különféle kibocsátási forgatókönyvek felhasználásával a kutatók a gleccserek visszahúzódását szimulálták 2300-ig. A szubglaciális vízhozamot figyelembe véve a modell azt jósolta, hogy a két gleccser 25 évvel korábban éri el az árok lejtőjét, mint korábban gondolták.

Jamin Greenbaum, a tanulmány társszerzője megjegyezte, hogy a kutatás ébresztőként szolgál a modellező közösség számára. A szubglaciális kisülések számbavételének elmulasztása aláássa az előrejelzések pontosságát. A tanulmány emellett rávilágít arra, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítása révén az emberek milyen kritikus szerepet játszanak a tengerszint-emelkedés mérséklésében. Bár a jég alatti kisülés jelentős, végső soron az emberiség tettei jelentik a kulcsot a világvége forgatókönyvének elkerüléséhez.

A következmények túlmutatnak a Denman és Scott gleccsereken. A jég alatti olvadékvizet különböző antarktiszi gleccserek alatt figyelték meg, mint például a Thwaites, a Pine Island és a Totten. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megértsük a gleccserekre gyakorolt ​​szubglaciális kisülési hatások nagyságát és az azt követő tengerszint-emelkedést.

Azáltal, hogy megvilágítja a szubglaciális kisülések szerepét az antarktiszi jégolvadásban, ez a tanulmány határozottan emlékeztet arra, hogy sürgősen foglalkozni kell az éghajlatváltozással. A jövőbeli előrejelzések és a part menti közösségek felkészültsége a tengerszint emelkedésének pontos megértésén múlik. Csak ha minden tényezőt figyelembe veszünk, beleértve a szubglaciális kisülés hatását is, akkor tudunk jobban eligazodni a fenntartható jövő felé vezető úton.

FAQ

Mi a szubglaciális kisülés?

A gleccser alatti vízhozam arra utal, hogy a víz a gleccser alatt megolvad és a tengerbe áramlik. Jelentős tényező, amely felgyorsítja a gleccserek olvadását és hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez.

Miért fontos a tengerszint-emelkedés pontos előrejelzése?

A pontos tengerszint-emelkedési előrejelzések kulcsfontosságúak a tengerparti közösségek jóléte szempontjából. Emberek milliói élnek alacsonyan fekvő tengerparti övezetekben, és a pontos előrejelzések segítenek felkészíteni ezeket a közösségeket az emelkedő tengerszint lehetséges hatásaira.

Milyen következményekkel jár a szubglaciális vízhozam a tengerszint emelkedésére?

A tanulmány azt sugallja, hogy a tengerszint-emelkedés jelenlegi előrejelzései alábecsülhetik az arányt a jég alatti kisülés okozta további jégveszteség miatt. Ennek a folyamatnak a modellekbe történő beépítése pontosabb előrejelzéseket ad, és segít megérteni a gleccserekre gyakorolt ​​hatások nagyságát világszerte.

Mi az üvegházhatású gázok kibocsátásának szerepe a tengerszint emelkedésében?

A tanulmány hangsúlyozza, hogy az emberi cselekvések, különösen az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése létfontosságú szerepet játszanak a tengerszint-emelkedés mérséklésében. Míg a jég alatti vízhozam jelentős, a kibocsátások visszaszorítása kulcsfontosságú a világvége forgatókönyvének elkerülése érdekében.

Források:

– Eredeti cikk: EcoWatch – Antarktiszi jégtakaró tanulmány: Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecawatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Tanulmány: Science Advances – „A szubglaciális kisülés felgyorsítja a Denman and Scott Glaciers jövőbeli visszavonulását, Kelet-Antarktiszon” (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)