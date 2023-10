Az űrkorszak nyomot hagy a Föld légkörében

By

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint az űrkorszak hatással van a Föld légkörére. A kutatók jelentős mennyiségű fémet találtak a légkörben lévő aeroszolokban, valószínűleg az űrhajók és műholdak növekvő száma miatt. A fém jelenléte megváltoztatja a légkör kémiáját, potenciálisan befolyásolva az ózonréteget és az éghajlatot.

Dan Murphy, a National Oceanic and Atmospheric Administration munkatársa által vezetett kutatócsoport több mint 20 elemet fedezett fel olyan arányban, amely megegyezik az űrhajók ötvözeteiben használtakkal. Megfigyelték, hogy bizonyos fémek, például lítium, alumínium, réz és ólom tömege az űrhajók visszatéréséből jóval meghaladta a természetes kozmikus porban található fémek koncentrációját. Megdöbbentő módon az ózonréteg védelmét és pufferolását segítő nagy kénsavrészecskék csaknem 10%-a alumíniumot és más űrhajó fémeket tartalmazott.

A tudósok becslése szerint 2030-ra akár 50,000 XNUMX-rel több műhold kerülhet pályára. Ez azt jelenti, hogy a következő néhány évtizedben a sztratoszférában lévő kénsavrészecskék akár fele is tartalmazhat újra bekerülő fémeket. Ennek a légkörre, az ózonrétegre és a földi életre gyakorolt ​​hatásai még nem ismertek.

A sztratoszféra tanulmányozása kihívást jelent, mivel ez egy olyan régió, ahol nem élnek emberek. Csak a legmagasabb járatok érkeznek ebbe a régióba rövid időre. A NASA Airborne Science Programjának részeként azonban a tudósok kutatórepülőgépekkel gyűjtenek mintákat a sztratoszférából. Az orrkúphoz műszerek vannak rögzítve annak biztosítására, hogy a mintavételezett levegő friss és zavartalan legyen.

A sztratoszféra a légkör stabil és nyugodtnak tűnő rétege. Itt található az ózonréteg is, amely döntő fontosságú a földi életnek a káros ultraibolya sugárzással szembeni védelmében. Az elmúlt néhány évtizedben az ózonréteg veszélyben volt, de összehangolt globális erőfeszítéseket tettek annak helyreállítására és feltöltésére.

A növekvő számú fellövés és visszatérés felelős azért, hogy több fém kerül a sztratoszférába. Ahogy a rakétákat felbocsátják és a műholdakat bevetik, fémrészecskék nyomát hagyják maguk után, amelyek olyan módon befolyásolhatják a légkört, amelyet a tudósok még mindig próbálnak megérteni.

Összefoglalva, a tanulmány rávilágít arra, hogy további kutatásokra van szükség annak érdekében, hogy meghatározzák az űrkorszak pontos következményeit a Föld légkörére. Az eredmények arra utalnak, hogy az űrhajókból és műholdakból származó fémek növekvő jelenléte hatással lehet az éghajlatra, az ózonrétegre és bolygónk általános lakhatóságára.

