Az év csillagászati ​​fotósa lenyűgöző képeket mutat be az univerzumról

A Greenwich Királyi Obszervatórium a közelmúltban hirdette ki az Év Csillagászati ​​Fotósa versenyének győzteseit, és a fényképek nem más, mint lélegzetelállító. A versenyen hihetetlenül sok, kiváló minőségű kép érkezett, így a zsűri számára nehéz feladat volt kiválasztani a legjobbak közül a legjobbakat. A ködök és galaxisok lenyűgöző felvételeitől a Hold és más égitestek lenyűgöző kilátásáig ezek a képek bepillantást engednek univerzumunk csodáiba.

Az egyik nyertes kép a Futó csirke-köd, más néven IC2944, amely élénk színeket és szétszórt csillagokat tartalmaz. A Kínában távcsövön keresztül rögzített Rozetta-köd egy másik kiemelkedő kép. Körülbelül 5,000 fényévnyire található ez a köd, amelynek átmérője lenyűgöző, 130 fényév.

A versenyen lenyűgöző képek is szerepeltek a Holdról, köztük az éjszakai égbolton való áthaladását bemutató egy. Ez a kép, amely a kínai Dalianban készült, a Hold felemelkedése közben változó színét örökíti meg, a mély rozsdásvöröstől a világító fehéressárgáig. Egy másik lenyűgöző felvétel a Marsot közvetlenül azelőtt rögzíti, hogy az elhaladna a Hold mögött, feltűnő színkontrasztot teremtve.

A verseny további képei különféle égi jelenségeket mutatnak be, mint például a Plejádok, egy ragyogó kék csillaghalmaz, és a Farkasköd, egy farkasra emlékeztető molekulafelhő. Vannak képek galaktikus ködökről és a sprite érdekes jelenségéről is, amelyek elektromos kisülések a zivatarfelhők felett.

A versenyben olyan kategóriák szerepeltek, mint a Skyscapes és a People & Space, amelyek az égen csíkozó csillagok képeit és a háborús emlékműveket mutatták be élénk csillagos háttér előtt. Olyan bolygókról is készült képek, mint az Uránusz, Vénusz és Jupiter, amelyek mindegyike egyedi szépségét mutatta be.

A verseny összes nyertes képe megragadja univerzumunk félelmetes természetét, bepillantást engedve a Földünkön túli szépségbe és hatalmasságba. Arra inspirálnak bennünket, hogy folytassuk a kozmosz titkainak feltárását és tanulmányozását.

– Greenwich Királyi Obszervatórium