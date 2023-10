Csatlakozzon a Hold-ünnepekhez: Nemzetközi Figyelje meg a Hold éjszakai eseményét

By

A NASA minden évben rendkívüli eseményt szervez, amely a világ minden tájáról hoz össze embereket a Hold megfigyelésére – virtuálisan. Az International Observe the Moon Night egy éves nyilvános ünnepség, amelynek célja, hogy egyesítse a Hold rajongóit, népszerűsítse a holdtudományt és -kutatást, valamint tisztelje kulturális és személyes kapcsolatainkat a Föld égi kísérőjével.

Az esemény szépsége a megközelíthetőségében rejlik. A tartózkodási helyétől függetlenül részt vehet a holdbéli ünnepségen. Lehetősége van virtuális vagy személyes eseményeken részt venni vagy házigazdaként venni, vagy egyszerűen csak megfigyelni a Holdat saját otthona kényelméből. A globális holdközösség különböző platformokon, például az esemény Facebook-oldalán, az #ObserveTheMoon közösségimédia-csatornákon és az International Observe the Moon Night Flickr csoporton keresztül jön össze.

A NASA több célt is felvázolt erre az eseményre. Először is, ez egy ünnep, amely összehozza a világ minden tájáról érkező embereket, akik szenvedélyesek a Hold iránt. Célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a NASA holdprogramjaira, így a holdtudományt és -kutatást hozzáférhetőbbé tegye a nyilvánosság számára. Ezenkívül az International Observe the Moon Night lehetővé teszi az egyének számára, hogy felfedezzék a Hold és az űrtudomány birodalmát, a Föld Holdját használva felfedezőútjuk kiindulópontjaként.

Az esemény a Hold által ihletett történetek, képek, műalkotások és egyebek megosztására buzdít, elősegítve a kreatív kapcsolatot égi szomszédunkkal. A Hold-megfigyelés iránti érdeklődés felkeltésével az International Observe the Moon Night kiterjeszti hatását a szélesebb égboltra és a minket körülvevő világra, inspirálva a folyamatos felfedezést.

Tehát jelöld be a naptárad! Az idei International Observe the Moon Night eseménynek a NASA TV Broadcastján keresztül lehet szemtanúi lenni. Hangolódjon be 7. október 23-én 00 órakor EDT / 21:2023 UTC-kor, és csatlakozzon a globális holdközösséghez a Hold felfedezésének és megbecsülésének varázslatos utazására.

Források:

-A NASA Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, a NASA Goddard Space Flight Center Naprendszer-kutató részlege, valamint más NASA és csillagászati ​​szervezetek.