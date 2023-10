Betekintés a 2D-s anyagok fejlesztésébe és alkalmazásaiba

By

Ez a cikk rávilágít arra a közelmúltbeli áttekintésre, amelyet Roman Engel-Herbert, a Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) igazgatója és Joao Marcelo J. Lopes, a PDI vezető tudósa végzett a kétdimenziós rétegelt anyagok területéről ( 2DLM). „A 2D anyagelmélet, a szintézis, a tulajdonságok és az alkalmazások legújabb eredményei” című áttekintésüket az ACS Nano publikálják. A szerzők értékes betekintést nyújtanak ezen anyagok szintézisének és tulajdonságainak jelenlegi trendjeibe és jövőbeli kilátásaiba.

A felülvizsgálat ihletet merít a 9-ben megrendezett 2022. éves Graphene and Beyond workshopból. A PDI nemrégiben végzett munkáját is magában foglalja a kiváló minőségű mágneses heterostruktúrák epitaxiális módszerekkel történő növekedésével kapcsolatban. Az áttekintés számos témakörrel foglalkozik, beleértve az elméletet, a szintézist és a feldolgozást, az anyagok tulajdonságait, az anyagok integrációját, az eszköztanulmányt és a csavart 2D heterostruktúrákat.

Az áttekintésben tárgyalt néhány alapvető téma közé tartozik a hibák és az interkalánsok modellezése, a kialakulási útvonalakra és a stratégiai funkciókra összpontosítva. A gépi tanulás szerepe a szintézisben és az érzékelésben is kiemelésre kerül. Az áttekintés a különböző 2D anyagok szintézise, ​​feldolgozása és jellemzése terén elért fontos fejleményeket hangsúlyozza. Ezenkívül feltárja ezen anyagok optikai és fonon tulajdonságait, amelyeket az anyag inhomogenitása, többdimenziós képalkotás, bioérzékelés és gépi tanulási elemzés szabályoz.

Bemutatjuk a kevert dimenziós heterostruktúrák koncepcióját, amelyek 2D építőelemeket használnak a következő generációs logikai és memóriaeszközökhöz. A szerzők a twist-angle homojunkciók kvantumtranszportban betöltött jelentőségébe is belemélyednek, és jövőbeli perspektívákat kínálnak a 2DLM területére.

Az áttekintésben közreműködő szerzők különböző amerikai intézetek és nemzetközi intézmények, például az Innsbrucki Egyetem szakértői. Ez az együttműködés átfogó és globális perspektívát biztosít a 2D anyagok fejlesztésére és alkalmazására vonatkozóan.

Összességében Engel-Herbert és Lopes áttekintése átfogó áttekintést nyújt a terület jelenlegi állapotáról, és izgalmas kilátásokat mutat be a 2D-s anyagok jövőjét illetően.

Forrás:

– Yu-Chuan Lin és munkatársai, Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– „Betekintés a 2D-s anyagokba nemzetközi együttműködésből” (2023, október 17.) 17. október 2023-én letöltve a Phys.org híroldalról.