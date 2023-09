Az Indiai Űrkutatási Szervezet megpróbálja kapcsolatot teremteni a Chandrayaan-3 Vikram leszállójával és Pragyan roverével

By

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) erőfeszítéseket tesz a kommunikáció kialakítására a Chandrayaan-3 küldetés Vikram leszállójával és Pragyan roverével. A cél az aktiválási körülményeik meghatározása, de egyelőre nem érkezett jelzés tőlük. Az ISRO kijelentette, hogy továbbra is törekednek a kapcsolatteremtésre.

Az indiai uniós miniszter, Jitendra Singh is megerősítette, hogy nem érkezett jelzés a leszállóegységtől és a rovertől. Singh úgy véli, hogy a holdéjszaka alatt elhúzódó hideg időjárási viszonyok a Holdon, amikor a hőmérséklet eléri a -150 Celsius fokot is, lehet a jel hiányát okozó tényező. Ennek ellenére az ISRO továbbra is eltökélt a kapcsolatteremtési kísérletek folytatása mellett.

Az ISRO azt tervezte, hogy újraaktiválja a leszállót és a rovereket, amelyek körülbelül 16 földi nappal a holdéjszaka előtt „alvó üzemmódban” voltak. A leszállóegység és a rover várhatóan akkor aktiválódik, amikor a Hold hőmérséklete mínusz 10 Celsius-fok fölé emelkedik, és elindítja a létfontosságú kommunikációért felelős „ébresztő áramkört”.

A Vikram leszállóegység augusztus 23-án sikeresen földet ért a Hold déli pólusa közelében, teljesítve a Chandrayaan-3 küldetés elsődleges célját. Mind a leszálló, mind a rover körülbelül 10 földi napig működött hatékonyan. A rover szeptember 2-án alvó üzemmódba lépett, majd szeptember 4-én a leszálló.

Az űralkalmazási központ igazgatója, Nilesh Desai bejelentette, hogy a rover és a leszállóegység újraaktiválását szeptember 23-ra halasztották. Desai megemlítette, hogy a rover már 105 méteres távolságot tett meg, és jelentős adatokat gyűjtött össze, amelyek elemzése jelenleg zajlik. az ISRO tudósai.

A küldetés során tapasztalt kihívások ellenére az ISRO továbbra is optimista, és folytatja erőfeszítéseit a Vikram landerrel és a Pragyan roverrel való kommunikáció kialakítására. A rover által eddig gyűjtött adatok nagy lehetőséget rejtenek további tudományos felfedezésekre az űrkutatás terén.

