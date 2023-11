Az emberi űrrepülés új korszaka: rekordszámú amerikai indítás várható 2024-ben

By

Az emberi űrrepülések tájképe jelentős elmozdulás előtt áll, és 2024 áttörő év lesz az Egyesült Államokban működő orbitális fellövések számára. A tervek szerint a Kennedy Űrközpontból és a Cape Canaveral űrállomásról hét küldetésből 26 űrhajóst küldenek pályára. Ez a legmagasabb számú személyzeti indítás az űrpartról 2009 óta, amikor öt űrsikló indult 35 űrhajóssal a fedélzeten. Ezen túlmenően, ha minden a tervek szerint alakul, 2024-ben 1997 óta a legtöbb személyzettel induló kilövés lesz, amely során nyolc űrsikló-küldetést hajtottak végre.

A SpaceX az űrsiklóprogram lezárása óta döntő szerepet játszott az amerikai székhelyű emberi űrrepülés fellendítésében. A cég 2020 májusában sikeresen felszállt a Crew Dragon Endeavour, amely a NASA űrhajósait szállította a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), és megnyitotta az utat a kereskedelmi űrrepülés új korszaka előtt. Azóta a SpaceX az egyetlen amerikai székhelyű emberindító, amely a NASA Commercial Crew Programja keretében végzett küldetések, valamint az ISS-hez és orbitális repülésekhez kapcsolódó magánvállalkozások kombinációját hajtja végre.

Ahogy 2024-re tekintünk, még izgalmasabb kilátások vannak a láthatáron. A SpaceX rekordnagyságú öt küldetést tervez, köztük az Axiom Space 3 küldetést, amely egy rövid látogatást is tartalmaz az ISS-en. A Crew-8 küldetés négy cserelegényt küld az űrállomásra hat hónapos tartózkodásra. Sőt, a NASA Artemis programjának első, az Orion űrrepülőgépet is magában foglaló legénységi repülésére, valamint a Boeing CST-100 Starlinerének régóta várt legénységi tesztrepülésére is számítanak.

Ezek a fejlemények kritikus fordulópontot jelentenek az űrkutatásban, mivel egyre több játékos lép pályára. Oroszország és Kína folyamatban lévő legénységi küldetései mellett olyan magáncégek, mint a Virgin Galactic és a Blue Origin is előrelépéseket tesznek a szuborbitális repülés terén. A világűrbe jutás lehetőségeinek ez a bővülése nem csak a bevett szuperhatalmak javára válik, hanem elősegíti a globális együttműködést is, mivel a kormányok igyekeznek előmozdítani saját űrhajós programjaikat.

Miközben lelkesen várjuk az emberi űrrepülés jövőjét, a 2024-es rekordszámú egyesült államokbeli fellövés jól mutatja az általunk elért hihetetlen előrehaladást, és az űrkutatás és -felfedezés új korszakát jelzi.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

1. Hány amerikai bázisú orbitális kilövés várható 2024-ben?

2024-ben hét küldetés indul a Kennedy Űrközpontból és a Cape Canaveral Űrerőállomásról, amelyek 26 űrhajóst küldenek pályára.

2. Hogyan viszonyul ez a korábbi évekhez?

A 2024-re tervezett fellövések száma lesz a legtöbb emberes indítás az űrpartról 2009 óta. Egyben ez lesz a legtöbb személyzettel rendelkező indítás 1997 óta.

3. Melyik cég az elsődleges, az Egyesült Államokban működő emberindító?

A SpaceX 2020 májusa óta, az űrsiklóprogram megszűnését követően a fő amerikai székhelyű emberindító.

4. Milyen további fejleményekre számíthatunk 2024-ben?

A SpaceX küldetései mellett 2024-ben sor kerülhet a NASA Artemis programjának és a Boeing CST-100 Starlinerének első legénységi repülésére. Ezek a mérföldkövek sokrétű lehetőséget jelentenek az űrkutatásban és az együttműködésben.

5. Hogyan befolyásolják ezek a fejlesztések az emberi űrrepülés jövőjét?

A kilövések megnövekedett száma és a terület különböző szereplőinek részvétele az űrkutatás új korszakát jelzi, amely lehetővé teszi több nemzet és szervezet számára, hogy túllépjen a Föld határain, és hozzájáruljon az univerzum megértéséhez.