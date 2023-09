A génszerkesztés vívmányai és etikai szempontjai az orvostudományban

By

Dr. Tamara Sunbul „A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics” (Új korszak az orvostudományban: digitális diagnosztika és terápia) című vitaindító ülésén a génszerkesztés, az orvostudomány úttörő területe állt. Dr. Sunbul, a Johns Hopkins Aramco Healthcare klinikai informatikai részlegének orvosi igazgatója hangsúlyozta a genotipizálásban rejlő lehetőségeket és az idő múlásával az adatgyűjtésre való támaszkodást.

A digitális technológia, például a génszerkesztés célja az olyan rendellenességek kimutatása, amelyek a gyógyszerek felírása során eltérő eredményeket eredményezhetnek. Dr. Sunbul kifejtette, hogy az egyének különbözőképpen reagálhatnak ugyanarra a gyógyszerre, rávilágítva a precíziós diagnózis és kezelési módszerek szükségességére.

A génszerkesztésben az egyik legjelentősebb előrelépés a CRISPR-Cas9, más néven „genetikai olló”. Ez a technológia pontosan levágja a DNS-szekvenciákat meghatározott helyeken, lehetővé téve a DNS-bázist módosító génszekvenciák delécióját vagy beillesztését. Míg a CRISPR kezdetben a mezőgazdaságban és a bioenergiában talált alkalmazásra, Dr. Sunbul megosztotta a benne rejlő lehetőségeket a digitális diagnosztikában és terápiában.

A digitális diagnosztika területén olyan új módszerek jelentek meg, mint a SHERLOCK és a DETECTR. Ezek a módszerek génszerkesztést alkalmaznak a fertőző betegségek, például a COVID-19 gyors kimutatására. Ezenkívül a génszerkesztést olyan cégek is beépítik a gyógyszerkutatási folyamatokba, mint az Atomwise, a Deep Genomics és a Valo.

Ezen túlmenően a génszerkesztés döntő szerepet játszik a sejt- és génterápiák fejlesztésében számos körülmény esetén. Ide tartoznak a vérbetegségek, például a talaszémia, a sarlósejtes betegség és a hemofília, valamint az olyan állapotok, mint a Down-szindróma, az örökletes vakság, a cisztás fibrózis, a Duchenne-féle izomdisztrófia és a Huntington-kór. A CRISPR használatával lehetővé vált a páciens immunrendszerének átprogramozása saját rák, fertőzések (például HIV, COVID-19, influenza, malária, Zika és antibiotikum-rezisztencia) és krónikus betegségek, például hiperkoleszterinémia és típusa megcélzására. 1 cukorbetegség.

E figyelemre méltó fejlődés ellenére az etikai, jogi és tudományos megfontolások továbbra is alapvetőek. Dr. Sunbul rámutatott, hogy a helytelen génszerkesztésnek káros következményei lehetnek, hangsúlyozva az óvatosság és a pontosság szükségességét. Ezenkívül a génszerkesztés hatással lehet a jövő generációira is, mivel visszafordíthatatlan változások öröklődhetnek. Ezért átfogó megbeszélésekre van szükség a génszerkesztés etikai vonatkozásairól a felelős alkalmazás biztosításához, valamint az egyének és a társadalom egészének jólétének megőrzéséhez.

Források:

– Dr. Tamara Sunbul, a Johns Hopkins Aramco Healthcare klinikai informatikai igazgatója