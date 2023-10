Tanulmányok szerint az éghajlatváltozás veszélyezteti a denevérek rendkívüli élettartamát

By

A Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint a denevérek figyelemre méltó élettartama veszélybe kerülhet az emelkedő globális hőmérséklet miatt. A University College Dublin és a Bristoli Egyetem tudósai által végzett kutatás a vadon élő nagyobb patkós denevérek egy csoportjának hibernálási ciklusára összpontosított.

A kutatók felfedezték, hogy a denevérek hibernálási időszakában az időjárás ingadozása hatással volt a hosszú életükért felelős molekuláris mechanizmusra. A telomerek, amelyek a kromoszómák végeit védő DNS-darabok, minden egyes sejtosztódáskor lerövidülnek. Ez a rövidülési folyamat az öregedéssel és az öregedéssel összefüggő betegségekkel jár.

A tanulmány megállapította, hogy azoknak a denevéreknek, amelyek gyakrabban keltek ki a hibernációból a melegebb körülmények miatt, lényegesen rövidebbek voltak a telomerek a korábbi, hidegebb télekhez képest. Emma Teeling, a University College Dublin professzora aggodalmának adott hangot ezekkel az eredményekkel kapcsolatban, és kijelentette, hogy a globális hőmérséklet előre jelzett emelkedése korlátozhatja a hibernáció jótékony hatásait a vadon élő denevéreknél.

Dr. Megan Power, a tanulmány vezető szerzője több mint 200 vadon élő nagyobb patkós denevért követett nyomon három télen keresztül, hogy megvizsgálja a hibernáció hatását a telomerekre. A kutatás feltárta, hogy a hibernálás a megfiatalítás egyik formája, a telomerek inkább megnyúlnak, mint lerövidülni a hibernációs szezonban. Ez a kiterjesztés valószínűleg a telomeráz enzim expressziójának köszönhető, amely lehetővé teszi a telomer DNS-nek, hogy károkozás nélkül replikálja magát.

A tanulmány eredményei hangsúlyozzák a változó éghajlati viszonyok lehetséges következményeit a denevérek hosszú élettartamára. A hosszú élettartamú és lassú szaporodási sebességű fajok, mint például a denevérek, különösen érzékenyek a környezeti változásokra. A kutatók hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy megértsük, hogyan érinti a denevéreket a gyors klímaváltozás, és hogyan alkalmazkodnak hozzá.

További vizsgálatok szükségesek a telomeráz szerepének feltárásához a telomerek meghosszabbításában a hibernáció során. A tanulmány kiemeli az éghajlatváltozás hatását a denevérpopulációk ökológiájára és túlélésére, hangsúlyozva a folyamatos kutatás és védelmi erőfeszítések szükségességét e rendkívüli lények védelme érdekében.

Forrás:

– Megan L. Power és munkatársai, Hibernációs telomer dinamika változó éghajlaton: insights from vadon élő patkós denevérek, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin