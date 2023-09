A kutatók égetéssel működő rovarrobotot fejlesztenek

By

A Cornell Egyetem kutatói sikeresen létrehoztak egy rovarméretű, égéssel hajtott robotot, amely sebesség, erő, rugalmasság és ugrási képesség tekintetében felülmúlja az elektromos hajtású robotok képességeit. A csapat lágy mikroaktorokat kombinált nagy energiasűrűségű vegyi üzemanyaggal, hogy leküzdje a motorok, motorok és szivattyúk méretének csökkentésével járó kihívásokat. Az autókban használthoz hasonló, nagy energiasűrűségű vegyi üzemanyag felhasználásával a kutatók jelentősen növelték a robot fedélzeti teljesítményét és teljesítményét. A valamivel több mint egy hüvelyk hosszú és másfél gémkapocsnak megfelelő robotot lángálló gyantával 3D-nyomtatták, és négy működtető elemmel látták el, amelyek lábaként szolgálnak.

Az aktuátorok 9.5 newton erő kifejtésére képesek, szemben a hasonló méretű robotok által termelt körülbelül 0.2 newtonos erővel. A robot 100 hertznél nagyobb frekvencián is működik, 140%-os elmozdulást érhet el, és testsúlyának 22-szeresét emelheti. Égési meghajtású működtetői lehetővé teszik, hogy nehéz terepen navigáljon, akadályokat hárítson el, hihetetlen távolságokat ugorjon, és gyorsan mozogjon a talajon. Az aktuátorok kialakítása magas fokú vezérlést is kínál, lehetővé téve a kezelők számára, hogy valós időben állítsák be a sebességet, a szikrázási gyakoriságot és az üzemanyag-adagolást, hogy számos reakciót váltsanak ki.

A kutatók azt tervezik, hogy több aktuátort kötnek össze, hogy finoman szabályozott és erőteljes mozgásokat hozzanak létre nagyobb léptékben. Céljuk továbbá, hogy a fedélzetre szállítható folyékony tüzelőanyagot és kisebb elektronikát használnak a robot kötetlen változatának kifejlesztésére. Ez az áttörés a tüzelőmotoros robotikában közelebb visz bennünket a valósághoz, amikor a rovarméretű robotokat kutatási és mentési műveletekben, feltárásban, környezeti megfigyelésben, felügyeletben és navigációban használjuk kihívásokkal teli környezetben.

Forrás: Cameron A. Aubin és munkatársai, Erőteljes, lágy égésű aktuátorok rovarméretű robotokhoz, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Forrás: Cornell Egyetem