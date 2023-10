Pando suttogása: A remegő óriás hallgatása

By

Az ősi és hatalmas Pando, egyetlen fa 47,000 100 szárral, amely több mint 12,000 hektáros közös gyökérrendszerből sarjad ki Utah államban, a Föld egyik legnagyobb élőlénye. Valószínűleg 6,000 XNUMX éves történelmével ez a hatalmas remegő nyárfa több mint XNUMX tonna életet halmozott fel. Most az idén megjelent felvételeknek köszönhetően lehetőségünk nyílik úgy hallgatni ezt a csodálatos fát, ahogy eddig még soha nem volt lehetséges.

Jeff Rice hangművész, a Friends of Pando meghívására, egy hidrofont helyezett egy üregbe az ág tövében, és hagyta, hogy lenyúljon a fa gyökeréig. Meglepetésére halk hangot hallott, amely vihar közben megerősödött, és hátborzongató halk morajlást fogott fel. A hang, ahogy Rice elmagyarázza, a több millió levél eredménye, amely rezegteti a fát, áthaladva az ágakon a földbe.

A Friends of Pando ezeket a felvételeket felhasználva hanggal kívánja feltérképezni a felszín alatti összetett gyökérhálózatot. Lance Oditt, a Friends of Pando alapítója úgy látja, hogy a hangban rejlő lehetőségek nemcsak gyönyörű és érdekes hallási élményeket nyújtanak, hanem felbecsülhetetlen értékű információkat is nyújtanak Pando és környező környezetének egészségéről. Ezek a hangok a helyi biodiverzitás feljegyzéseiként szolgálnak, és a környezeti változásokhoz mérhető alapvonalat kínálnak.

A Pando megértésének ez az innovatív megközelítése segíthet rávilágítani ennek az ősi entitásnak a különböző aspektusaira. Az összegyűjtött adatokon keresztül további vizsgálatok végezhetők a víz mozgásáról, az ágsorok, a rovarkolóniák közötti kapcsolatról és a gyökérmélységről. A vizsgálatok célja, hogy többet tárjanak fel a Pandót körülvevő ökoszisztémáról, amelyet az emberi tevékenységek és a növényevők populációit kordában tartó ragadozók fogyatkozása miatt egyre nagyobb veszély fenyeget.

A Pando suttogásának felvételeit az Amerikai Akusztikai Társaság 184. találkozóján mutatták be, és bizonyságul szolgálnak annak fontosságáról, hogy meghallgassuk ennek a remegő óriásnak a titkait, mielőtt elvesznek.

Források: The Guardian, Friends of Pando