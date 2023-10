Új energiaforrás: villamosenergia-gyűjtés a molekuláris mozgásból

By

A tudósok egy ígéretes új megközelítést fedeztek fel az elektromosság előállítására a molekulák mozgásának hasznosításával. Míg a hullámenergia-technológia már hatékony energiatermelési forrásnak bizonyult, a kutatók most azt találták, hogy még a nyugalmi állapotban lévő molekulák is hasznosítható energiával rendelkeznek.

Az APL Materials-ban megjelent cikkben a kutatók egy molekuláris energiagyűjtő eszközt teszteltek, amely rögzíti a folyadékban lévő molekulák természetes mozgásából származó energiát. Piezoelektromos anyagból álló nanotömbök folyadékba merülésével a kutatók képesek voltak a folyadék mozgását stabil elektromos árammá alakítani. Ez az áttörés jelentős mennyiségű energia előállítására képes, tekintettel a Földön található hatalmas mennyiségű levegőre és folyadékra.

A készülék cink-oxidot, egy piezoelektromos anyagot használ, amely elektromos potenciált generál, amikor mozgást tapasztal. A kutatók a cink-oxid szálak mozgását az óceánban hullámzó hínárral hasonlították össze. Ennek az eszköznek az az előnye, hogy nem támaszkodik semmilyen külső erőre, így egy játékot megváltoztató tiszta energiaforrás. Megnyílik az elektromos energia előállításának lehetősége a folyadékok molekuláris hőmozgásával, ami alapvetően különbözik a hagyományos mechanikai mozgástól.

Ennek a technológiának az alkalmazásai hatalmasak. Használható nanotechnológiák, például beültethető orvosi eszközök táplálására. A készülék a kilowatt méretű energiatermelés érdekében teljes méretű generátorokká is méretezhető. A kutatók már dolgoznak az eszköz energiasűrűségének javításán különböző folyadékok, nagy teljesítményű piezoelektromos anyagok és új eszközarchitektúrák tesztelésével.

Ez az úttörő kutatás izgalmas lehetőséget kínál olyan villamos energia előállítására, amely nem függ a hagyományos külső forrásoktól, például szél-, víz- vagy napenergiától. A molekulák belső energiájának kihasználása új lehetőségeket nyit a fenntartható és tiszta energiamegoldások számára a jövőben.

