A gyakorlatok izomnövekedésre gyakorolt ​​mechanikai hatásait innovatív gél szőnyeg segítségével vizsgáltuk

Köztudott, hogy a testmozgás számos előnnyel jár szervezetünk számára, beleértve az izmaink erősebbé és tónusosabbá tételét. A folyamat mögött meghúzódó pontos mechanizmusok azonban rejtélyek maradtak. Az MIT kutatói egyedülálló, hidrogélből készült edzőszőnyeget fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi számukra, hogy mikroszkopikus szinten tanulmányozzák az edzés tisztán mechanikai hatásait.

A negyed méretű gélszőnyeg apró mágneses részecskéket tartalmaz. A szőnyeg alatti külső mágnes segítségével ezeknek a részecskéknek a mozgatására a gél vibráló szőnyegként imbolyoghat, szimulálva az izmok edzés közben tapasztalt erőit. A gélen izomsejtek nőnek, és a kutatók megfigyelik, hogyan reagálnak a mágneses rezgések által keltett mechanikai gyakorlatra.

A kezdeti eredmények azt mutatják, hogy a következetes mechanikai gyakorlat az izomrostok összehangolt irányú növekedését okozhatja. Ezek az összehangolt és meggyakorolt ​​rostok képesek összehúzódni. Ez azt sugallja, hogy a gél felhasználható az izomrostok növekedésének irányítására, ami potenciálisan szilárd és funkcionális izmok rendezett lapjainak létrehozásához vezethet. Az ilyen izmokat puha robotokban vagy a sérült szövetek helyreállítására lehetne használni.

Dr. Ritu Raman, az MIT-től azt reméli, hogy ez az új platform képes lesz segíteni a sérülés utáni izomnövekedést vagy csökkenteni az öregedés hatásait. Azáltal, hogy jobban megértik, hogyan hatnak a különböző mechanikai erők, különösen a testmozgás, hogyan hatnak az izomszövetekre sejtszinten, a kutatók innovatív módszereket dolgozhatnak ki a mozgászavarokkal küzdő emberek mobilitásának helyreállítására, és rugalmas robotokat hozhatnak létre.

A „MagMA”-nak (Magnetic Matrix Actuation) nevezett gélszőnyeg non-invazív módszert biztosít az izomrostok formálására és azok edzésre adott válaszának tanulmányozására. A kutatók azt tervezik, hogy ezt az innovatív gélt más sejttípusok és mechanikai stimulációra adott válaszuk tanulmányozására használják fel.

Ez a tanulmány egy újszerű megközelítést mutat be, amellyel ösztönözheti az izomsejteket, hogy összehangolják és összehangolják növekedésüket egy ingatag gélszőnyeg segítségével. Ez elősegítheti az izomszövetek tervezését, és elmélyítheti a mechanikai erők sejt viselkedésre gyakorolt ​​hatásának megértését.

