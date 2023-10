Egy tanulmány szerint az LMBTQ+ serdülők körében magasabb a mértéktelen evés aránya

A Journal of Eating Disorders című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány kimutatta, hogy az Egyesült Államokban élő leszbikus, meleg és biszexuális (LGB) serdülőknél szignifikánsan nagyobb a falás gyakorisága, mint heteroszexuális társaikban. A tanulmány, amelyet Dr. Jason Nagata, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem munkatársa vezetett, azt sugallja, hogy az LMBTQ+ fiatalokat érő diszkrimináció és megbélyegzés hozzájárulhat a megnövekedett étkezési zavarok kockázatához.

A kutatók több mint 10,000 10 14 és 28 év közötti serdülő adatait elemezték, akik részt vettek a serdülő agy kognitív fejlődési tanulmányában. Azt találták, hogy az LGB serdülők több mint kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be falásról, amelyre az jellemző, hogy szokatlanul nagy mennyiségű ételt fogyasztanak, és nem tudják abbahagyni az evést. A tanulmány azt is feltárta, hogy a serdülő fiúk XNUMX%-kal nagyobb valószínűséggel éheznek a lányokhoz képest.

Dr. Kyle Ganson, a tanulmány társszerzője szerint ez a nemek közötti egyenlőtlenség összefüggésben állhat a fiúk izmosodás és nagyobb testalkat iránti vágyával. Az e célok elérésére törekvő fiúk nagyobb mennyiségű ételt fogyaszthatnak, ami gyakori falási epizódokhoz vezethet.

A falási zavar, bár kevéssé tanulmányozzák és gyakran félreértik, a leggyakoribb étkezési zavar az Egyesült Államokban. Súlyos pszichológiai következményei lehetnek, például depresszió és szorongás, valamint hosszú távú testi egészségügyi szövődmények, például cukorbetegség és szívbetegségek.

A tanulmány rávilágít az étkezési zavarokkal küzdő serdülők megfelelő támogatásának fontosságára. A mentálhigiénés, orvosi és táplálkozási szakembereket magában foglaló átfogó megközelítés kulcsfontosságú a hatékony kezeléshez. Dr. Nagata hangsúlyozza, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak befogadó és barátságos környezetet kell teremteniük az LMBTQ+ fiatalok számára, tekintettel arra, hogy nagyobb az étkezési zavarok kialakulásának kockázata.

Összefoglalva, ez a tanulmány rávilágít az LMBTQ+ serdülők közötti falás-evés gyakoriságának különbségeire. Hangsúlyozza, hogy célzott beavatkozásokra és támogató rendszerekre van szükség a sérülékeny népesség előtt álló konkrét kihívások kezelésére.

Forrás:

– Jason M. Nagata és munkatársai, The social epidemiology of binge-eating disorder and behaviors in early adolescents, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x