Új Point-of-Care Assay a majomhimlő vírus gyors kimutatására

A The Lancet Microbe című folyóiratban közzétett proof-of-concept tanulmány egy ígéretes point-of-care assay-t mutat be a majomhimlő vírus (MPXV) gyors kimutatására. Az ausztrál kutatók az izoterm amplifikáción és a CRISPR-Cas technológián alapuló vizsgálatot fejlesztették ki. Nagy érzékenységének és specifitásának köszönhetően a vizsgálat jól teljesített az arany standard kvantitatív polimeráz láncreakciós (qPCR) teszthez képest.

A majomhimlő egy zoonózisos betegség, amelyet az MPXV, egy nagy, kétszálú DNS-vírus okoz. Bár elsősorban a férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiakról számoltak be, nőknél és csecsemőknél is megfigyeltek eseteket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2022 júliusa és 2023 májusa között közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a majomhimlőt annak hirtelen megjelenése, gyors terjedése és az oltás hatékonyságára vonatkozó információk hiánya miatt.

Jelenleg az MPXV detektálás aranystandard diagnosztikai módszere a qPCR, amely speciális berendezéseket és képzett személyzetet igényel. A diagnózis általában speciális laboratóriumokban történik, és a mintavétel után több napig is eltarthat az eredmények megszerzése, különösen alacsony erőforrás-igényű környezetben.

Ebben a tanulmányban a kutatók egy „MPXV-CRISPR” nevű „point-of-care” tesztet fejlesztettek ki az MPXV gyors kimutatására. A vizsgálat magában foglalja a genomi DNS (gDNS) extrakcióját a klinikai mintákból, majd az amplifikációt és a CRISPR-Cas12a által közvetített DNS hasítással történő kimutatást. Fluoreszcencia alapú és laterális áramlású csíkos módszerekkel leolvasható.

A vizsgálat 100%-os klinikai szenzitivitást és 99.3%-os specificitást mutatott a qPCR vizsgálattal és a vírusos és bakteriális kórokozók paneljével összehasonlítva. Az oldalirányú áramlási leolvasás 100%-os érzékenységet és 98.6%-os specificitást ért el az MPXV esetében, más vírusokkal szembeni keresztreaktivitás nélkül.

Az MPXV-CRISPR vizsgálat értékes eszköz lehet az MPXV gyors, azonnali diagnosztizálására alacsony erőforrás-igényű környezetben. Körülbelül 45 perc alatt elvégezhető, gyors és pontos eredményt biztosítva. További kutatások javasoltak az assay által megcélzott keringő MPXV-vonalak körének bővítésére.

– A Lancet Mikroba: „A majomhimlő vírus gyors kimutatása CRISPR-Cas12a által közvetített vizsgálattal: Laboratóriumi validációs és értékelési vizsgálat”

– Meghatározások: Majomhimlő vírus (MPXV): Nagyméretű, kétszálú DNS-vírus, amely majomhimlőt, egy zoonózisos betegséget okoz, amely embereket és állatokat egyaránt érint. MPXV-CRISPR: Az izoterm amplifikáción és a CRISPR-Cas technológián alapuló gondozási teszt az MPXV gyors kimutatására. Ellátási vizsgálat: Olyan diagnosztikai teszt, amelyet a beteg tartózkodási helyén kell elvégezni, gyors eredményeket biztosítva speciális laboratóriumi felszerelés vagy képzett személyzet nélkül. Izotermikus amplifikáció: Egy módszer a nukleinsavak állandó hőmérsékleten történő amplifikálására, így nincs szükség hőciklusra. CRISPR-Cas technológia: Egy génszerkesztő eszköz, amely CRISPR RNS-t (crRNS) és CRISPR-asszociált (Cas) fehérjéket használ fel specifikus DNS-szekvenciák megcélzására hasítás és módosítás céljából.