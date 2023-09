A gáz jelentősége a galaxis légzésében

By

A gáz döntő szerepet játszik a galaxisok életciklusában. Míg a csillagok és a galaxisok régóta a csillagászati ​​megfigyelések középpontjában állnak, a kutatóknak csak a közelmúltban sikerült meglátniuk és jobban megérteniük a gáz jelentős hatását e kozmikus struktúrák kialakulására és fejlődésére.

A „gáz” kifejezés a csillagközi közeget jelenti, amely a galaxisok között található, valamint a galaxist szorosan körülvevő cirkumgalaktikus gázra. Ezeket a kifejezéseket a csillagászok a gáz különböző régióinak leírására használják, de nincs közöttük szigorú határ.

A csillagászok elkezdték feltárni a galaxisok közötti bonyolult gázáramlást, azok körüli galaktikus közegét és az intergalaktikus közeget. Ez az áramlás létfontosságú szerepet játszik a csillagkeletkezés szabályozásában, mivel a folyamatos gázlégzés elengedhetetlen az új csillagok születéséhez. Amikor ez az áramlás megszűnik, a csillagok kialakulása is megszűnik.

A galaxisok légzésének folyamata magában foglalja a csillagok, a gravitáció, valamint a gáz hőmérséklete és sűrűsége közötti kölcsönhatást. Amikor az Univerzum létrejött, a gáz összegyűlt a galaxisokban, és csillagokat szült. Ahogy a csillagok elhalnak, gázt bocsátanak vissza a környező térbe, amely kezdetben forró és diffúz. Azonban ahogy a gáz elhagyja a galaxist, lehűl, és sűrűsége nő. Ez lehetővé teszi, hogy a gravitáció visszahúzza a gázt a galaxisba, ahol összeomolhat és új csillagokat alkothat.

A csillagászoknak az 1960-as évek óta sikerült megfigyelniük a gázok galaxisokba való be- és kiáramlását a távoli kvazárok fényének segítségével. Felfedezték, hogy a galaxisokhoz közeli cirkumgalaktikus gáznak nagyobb a fémessége, ami azt jelzi, hogy ez a csillagok által kiszorított gáz eredménye. A cirkumgalaktikus közegben lévő gáz tüzelőanyagként is szolgál a galaxisok csillagkeletkezéséhez.

Nagyszabású felmérések kimutatták, hogy a cirkumgalaktikus közegben lévő gáz akár 1,000-szer sűrűbb, mint az intergalaktikus közegben található gáz. Ennek a gáznak a hőmérséklete 10,000 1 és XNUMX millió Kelvin között van, így melegebb és hidegebb is, mint az intergalaktikus gáz. A beáramló gáz tanulmányozása azonban kihívást jelent, mivel a jelek átfedik magukat a galaxisokból érkező jelekkel.

A könnyebben megfigyelhető kiáramló gáz oka továbbra is bizonytalan. Ez lehet szupernóvák, csillagszelek vagy akár fekete lyuk visszacsatolás eredménye. Mindazonáltal, a konkrét októl függetlenül, a gázáramlás végül leáll, ami a galaxisok csillagkeletkezésének lelassulásához vezet. Amint egy galaxis nyugalmi állapotba kerül, többé nem képez csillagokat, és vörös színű lesz.

Noha még mindig sokat kell tanulni a galaktikus légzésről, a szimulációk hasznos betekintést nyújtanak a csillagászoknak. A FIRE szimuláció például a galaxisok kialakulását és evolúcióját modellezi évmilliárdokon keresztül, lehetővé téve a kutatóknak, hogy vizualizálják a gáz áramlását ezekbe a kozmikus struktúrákba és onnan.

Összefoglalva, a gáz létfontosságú összetevője a galaxisok légzésének. A gáz csillagkeletkezésben és a galaxisok életciklusában betöltött szerepének megértése döntő fontosságú a csillagok, bolygók, sőt magának az életnek az eredetének megértéséhez.

Források:

– Tumlinson, J. et al. „The Circumgalactic Medium of Milky Way Mass Galaxies” (2017)