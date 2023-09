Az űrkutatás jövője: Beszélgetés a NASA Eric Iansonnal

A „Bolygók, aszteroidák és holdak… ó jóóóó!” című közelgő előadásában Eric Ianson, a NASA Bolygótudományi Osztályának igazgatóhelyettese a NASA legújabb és legizgalmasabb űrkutatási törekvéseit tárgyalja. Ez magában foglalja a minták gyűjtését a Mars felszínéről, a bolygóvédelem demonstrációját egy űrhajó szándékos aszteroidának való ütközésével, valamint a Jupiter Europa holdjának és jéggel borított óceánjának feltárását.

Nehéz megjósolni azokat a mérföldköveket, amelyeknek a fiatalok életük során szemtanúi lehetnek az űrkutatás területén, mivel a technológia gyorsan fejlődik és az érdeklődési körök is változnak. Vannak azonban bizonyos tendenciák, amelyek felismerhetők. Az emberek visszatérése a Holdra és az űrhajósok esetleges leszállása a Marson a láthatáron. Folytatódnak a Naprendszer különböző bolygóira, holdjaira és kis testeire irányuló robotküldetések, olyan célpontokra összpontosítva, mint a Jupiter Europa holdja, a Szaturnusz Titán holdja és az Uránusz. Előrelépések lesznek a Naprendszerünkön kívüli lakható világok azonosításában is.

A NASA szerepe a következő nagy űrbeli áttörések elérésében létfontosságú, még akkor is, ha az olyan magáncégek, mint a SpaceX, egyre fontosabb szerepet játszanak az űrutazásban. Míg a magáncégek üzleti motivációval bírnak, a NASA-t bizonyos tudományos, kutatási vagy technológiai célok elérése érdekében finanszírozzák. Gyakoriak az iparral való együttműködések, de vannak olyan esetek, amikor a NASA speciális műszereket vagy űrhajókat fejleszt házon belül, például a Mars-járókat és az Europa Clipper űrszondákat.

Dicséretes az indiai űrprogram közelmúltbeli eredménye, amely a Hold déli sarkán landolt. A NASA nagyra értékeli a nemzetközi együttműködést, és elismeri a küldetések adatainak megosztásának fontosságát a tudományos felfedezések érdekében. Erre biztatják nemzetközi kollégáikat is, elősegítve az űr békés felfedezését.

Amikor Eric Ianson kedvenc filmjéről vagy tévéműsoráról kérdezték az űrkutatásról vagy az űrkutatásról, több kedvencet is megemlített, köztük az „Apollo 13-at”, a „The Martian”-t és a „The Empire Strikes Back” című filmet. Végül azonban a „The Right Stuff”-t választotta a legjobb választásnak. A film az eredeti Mercury Seven űrhajósok történetét mutatja be, és megragadja az űrutazás képzeletét és kihívásait abban az időszakban, amikor az átmenet a sci-fi-ből a valóságba.

Eric Ianson Wilder Penfield előadása november 13-án 4 órakor lesz a The Neuro Jeanne Timmins Amfiteátrumában.

Meghatározás:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, az Egyesült Államok polgári űrügynöksége, amely az ország űrkutatásáért és kutatásáért felelős.

Mars-kutatási program – A NASA programja a Mars feltárására összpontosít, beleértve a bolygó éghajlatának, geológiájának és az élet fenntartásának lehetőségeinek tanulmányozását.

Radioisotope Power Systems Program – A NASA program, amely olyan radioizotópos energiarendszerek alkalmazását fejleszti és tartja fenn, amelyek a radioaktív izotópok bomlása során keletkező hő felhasználásával biztosítanak villamos energiát a mélyűri küldetésekhez.

Bolygóvédelem – Olyan módszerek tanulmányozása és fejlesztése, amelyek megvédik a Földet az aszteroidák vagy üstökösök esetleges becsapódásaitól.

Európa – A Jupiter egyik holdja, amelynek jeges kérge alatt a feltételezések szerint folyékony vízből álló óceán található.

Kereskedelmi holdterhelési szolgáltatások – Olyan program, amelynek célja tudományos és technológiai küldetések eljuttatása a Holdra kereskedelmi vállalatokkal kötött partnerségek révén.

Perseverance Rover – A NASA Mars-küldetése, amelynek célja a bolygó lakhatóságának feltárása, az ősi élet jeleinek felkutatása, és minták gyűjtése a Földre való esetleges visszatéréshez.

James Webb Űrteleszkóp – 2021-ben induló közelgő űrteleszkóp, amelyet úgy terveztek, hogy a valaha épített legerősebb űrtávcső legyen.

Artemis Program – A NASA programja, amelynek célja, hogy 2024-re „az első nőt és a következő férfit” landolja a Holdon.

