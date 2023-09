Ausztráliában előkerült ősi Megamodontium Pókkövület: Betekintés a pókok evolúciójába és a táj változásaiba

By

A tudósok izgalmas felfedezést tettek Ausztrália száraz vidékeinek szívében – egy rendkívül nagy pók kiválóan megőrzött kövületét, amely egykor egy buja esőerdőben virágzott évmilliókkal ezelőtt. Ez a kövület nem akármilyen pók, hanem a negyedik Ausztráliában talált pókkövület, és a maga nemében az első, amely a Barychelidae családhoz tartozik, más néven nagy kefetalpú csapóajtópókok. Megamonodontium mccluskyi néven 11-16 millió évvel ezelőtt élt a miocén időszakban.

Ennek a felfedezésnek a jelentősége abban rejlik, hogy Ausztráliában kevés a pókkövület. Mivel az egész kontinensen mindössze négy pókkövületet találtak, a tudósok küzdöttek azért, hogy megértsék a pókok evolúciós történetét. Ez a felfedezés azonban jelentős űrt pótol a megértésünkben, és új betekintést nyújt a pókok kihalásához. Ennek az ősi póknak a legközelebbi élő rokona Szingapúrtól Pápua Új-Guineáig terjedő nedves erdőkben él, ami arra utal, hogy ez a csoport egykor hasonló környezetben élt Ausztrália szárazföldi részén, mielőtt a kontinens szárazabbá válásával kihalt volna.

A pókkövületet a McGraths Flatban, egy füves régióban tárták fel Új-Dél-Walesben, a miocén kövületek kivételes együttese között. Ezeknek a kövületeknek a bősége és megőrzése a McGraths Flat-ot Lagerstätte-vé alakítja – egy üledékes kövületágyat, amely gyakran megőrzi a finom lágyszöveteket. Valójában néhány kövület erről a lelőhelyről még sejt alatti struktúrákat is feltár.

Ezt a kövületágyat az a kőzettípus teszi különlegessé, amelyben megtalálható – a goethit, egy vasban gazdag kőzet, amely ritkán tartalmaz kivételes kövületeket. A részletes megőrzés lehetővé tette a kutatóknak, hogy megfigyeljék az ősi pók testének apró részleteit. Nagyon hasonlít a modern Monodontium nemzetséghez, de mérete ötször nagyobb, így ez a világ valaha felfedezett második legnagyobb pókkövülete. 23.31 milliméteres, vagyis alig egy hüvelyk alatti testével az ősi Megamodontium pók kényelmesen elfért az emberi kéz tenyerében.

A kutatás rávilágít az Ausztrália tájképében az idők során bekövetkezett változásokra is, különösen a kontinens drámai kiszáradására. A Monodontium és Megamodontium pókok mai hiánya arra utal, hogy a miocén időszak alatti és utáni szárazodás egyes pókvonalak helyi kihalását okozta. Ezen túlmenően, a megőrzött csapóajtós pókok hiánya a fosszilis leletanyagban annak a szokásuknak tudható be, hogy jelentős időt töltenek odúkban, korlátozva a megkövesedést elősegítő körülményeknek való kitettségüket.

Ez az úttörő kutatás, amelyet a Zoological Journal of the Linnean Society publikáltak, nemcsak egy lenyűgöző ősi pókot tár fel, hanem értékes betekintést nyújt a pókok evolúciójába és az Ausztrália táját formáló környezeti változásokba is.

