A vizsgálat eredményei szerint a gyümölcslegyekben lévő fehérje befolyásolja a hidegben végzett testmozgást

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmány egy olyan fehérjét azonosított gyümölcslegyekben, amely döntő szerepet játszik a hideg körülmények között végzett edzésteljesítményben. Ez az Iditarod nevű fehérje az emberi irisin fehérjével rokon, amely arról ismert, hogy részt vesz a testmozgás előnyeiben és a hideg hőmérséklethez való alkalmazkodásban.

A Michigani Egyetem Orvostudományi Karának és a Wayne Állami Egyetem Orvostudományi Karának kutatóit az autofágia fiziológiai folyamatának megértése érdekelte, amely magában foglalja a sérült sejtkomponensek eltávolítását a szervezetből. Felfedezték, hogy az Iditarod gén szabályozza az autofágiát a gyümölcslegyekben. A legyek genetikai felépítésének manipulálásával kimutatták, hogy az Iditarod gén részt vesz az autofágia folyamatában.

A csapat kapcsolatot talált az Iditarod gén és az FNDC5 humán gén között is, amely az irisin fehérje előfutára. Az irisinről korábban kimutatták, hogy fontos az izom-csontrendszer és más, a testmozgással kapcsolatos előnyök szempontjából emlősöknél, valamint a hideghez való alkalmazkodásban.

Az Iditarod gyakorlatban betöltött szerepének további vizsgálata érdekében a kutatók gyümölcslegyeket képeztek ki Dr. Robert Wessells csapata által a Wayne Állami Egyetemen kifejlesztett új módszerrel. Azt találták, hogy az Iditarod gént nem tartalmazó legyek csökkentették a gyakorlati állóképességet, és nem tapasztalták az edzés után tapasztalt jellemző javulást. Érdekes módon ezek a legyek a hideget sem voltak képesek elviselni.

Ez a tanulmány kiemeli az Iditarod géncsalád evolúciós jelentőségét, amely úgy tűnik, hogy az evolúció során mind a gerinctelenek, mind az emlősök esetében konzervált. A kutatók úgy vélik, hogy az edzés aktiválja az autofágia folyamatot, amely segít megtisztítani a sérült sejtkomponenseket és az intenzív edzés során keletkező mérgező melléktermékeket. Az Iditarod gén döntő szerepet játszik ebben a folyamatban.

További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük az edzés, az autofágia és az Iditarod gén közötti kapcsolatot. Ez a tanulmány azonban értékes betekintést nyújt az edzés és a hideg hőmérséklethez való alkalmazkodás előnyeinek hátterében álló molekuláris mechanizmusokba.

