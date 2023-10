Dr. Paul A. Vanden Bout elnyerte a 2023-as Karl G. Jansky Lectureship díját

By

Dr. Paul A. Vanden Bout, vezető tudós, a National Radio Astronomy Observatory (NRAO) emeritusa megkapta a 2023-as Karl G. Jansky-előadás kitüntetését. Az Associated Universities, Inc. (AUI) által alapított rangos díj olyan személyeket ismer el, akik kiemelkedően hozzájárultak a rádiócsillagászat területén.

Dr. Vanden Bout rádiócsillagászati ​​pályafutása a Ph.D. fokozat megszerzése után kezdődött. a Kaliforniai Egyetemen, Berkeleyben. Létfontosságú szerepet játszott a milliméteres hullámhosszú csillagászat fejlesztésében a McDonald Obszervatóriumban. 1985 és 2002 között az NRAO igazgatójaként dolgozott, több jelentős projektet felügyelt, köztük a Very Long Baseline Array, a Green Bank Telescope, az Expanded Very Large Array (jelenleg a Jansky Very Large Array) és az Atacama elindítását. Nagy milliméter/szubmilliméter tömb (ALMA).

Az ALMA egy úttörő csillagászati ​​projekt, amely 66 rádióteleszkópból áll a chilei sivatagban. Dr. Vanden Bout az ALMA ideiglenes igazgatójaként dolgozott 2002 és 2003 között. 2004-2005 között az Észak-Amerikai ALMA Tudományos Központ ideiglenes vezetője is volt. A finanszírozási kihívások és a bizonytalan helyzetek ellenére Dr. Vanden Bout kulcsszerepet játszott az ALMA projekt sikerének biztosításában.

Vezetői szerepei mellett Dr. Vanden Bout közel 100 kutatási cikket írt, és társszerzője volt a Cambridge University Press által 2023-ban megjelent „The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project” című könyvnek.

Dr. Vanden Bout különféle helyszíneken tartja Jansky-előadását „Milliméteres csillagászat az NRAO-nál – néhány személyes emlékezés” címmel. Az előadást Charlottesville-ben (VA) tartják november 8-án, a Green Bank Observatory-ban, Green Bankban, WV-ben november 9-én és Socorro-ban, november 17-én.

A Jansky Lectureship 1966-os megalakulása óta a rádiócsillagászat területén több kiemelkedő személyiséget is elismert. A korábbi díjazottak között olyan Nobel-díjasok is szerepeltek, mint Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor és Reinhard Genzel. A figyelemre méltó címzettek közé tartozik még Jocelyn Bell-Burnell, az első pulzár felfedezője és Vera Rubin, a galaxisok sötét anyagának felfedezője.

A National Radio Astronomy Observatory és a Green Bank Observatory egyaránt a National Science Foundation létesítményei, amelyet az Associated Universities, Inc. működtet.

