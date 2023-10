Az innovációs közvetítők szerepének feltárása az AI-alapú mérnökbiológia jövőjének alakításában

Az AMBS Manchester Innovációs Kutatóintézetének (MIoIR) kutatói a közelmúltban tanulmányt készítettek „Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology” címmel, amely a fontos szerepet vizsgálja. az innováció közvetítőinek szerepe az innovatív ökoszisztémák befolyásolásában.

A tanulmány az AI-kompatibilis mérnökbiológia (AI-EB) feltörekvő területére és annak a digitális korban gyakorolt ​​hatásaira összpontosít. A technológiák fúziója nemcsak tudományos kérdéseket vet fel, hanem etikai, társadalmi és gazdasági aggályokat is. Ezen összetett problémák megoldása érdekében a kutatók az AI-EB innovációs birodalmában mélyen érintett különböző érdekelt felekkel egyeztettek.

A tanulmány középpontjában annak vizsgálata áll, hogy az innovációs közvetítők, az innovációs ökoszisztéma kulcsszereplői hogyan veszik figyelembe a társadalmi és környezeti célkitűzéseket a gazdasági célok mellett. Míg a felelős innovációs iránymutatások ezt az egyensúlyt támogatják, az eredmények azt mutatják, hogy a mérnökbiológia területén az innovációs közvetítők hajlamosak előnyben részesíteni a hagyományos méretnövelési és kereskedelmi módszereket.

A kutatás várhatóan jelentős hatással lesz az innovációs közvetítők fejlesztésére és a kutatás irányítására az AI-EB területen. A szerzők azzal érvelnek, hogy az AI-EB társadalmi és környezeti hatásait is figyelembe vevő holisztikus megközelítés a kereskedelmi forgalomba hozatalon túl kulcsfontosságú az e feltörekvő technológiában rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához.

Ez a tanulmány rávilágít az innovációs közvetítők fontosságára az AI-alapú mérnökbiológia jövőjének alakításában. Kiemeli a lelkiismeretes megközelítés szükségességét, amely egyensúlyt teremt a gazdasági, társadalmi és környezeti megfontolások között annak érdekében, hogy maximalizálják ennek az átalakuló technológiának az előnyeit.

Forrás: Claire Holland és munkatársai, Innovation intermediaries at the convergence of digital technology, sustainability and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Manchesteri Egyetem)