A kísérleti biológia és orvostudomány 2024-ben átkerül a Gold Open-Access Publisher Frontiersbe

Az Experimental Biology and Medicine (EBM), a Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM) neves folyóirata 2024 januárjában átkerül az arany nyílt hozzáférésű Frontiers kiadóhoz. Ennek a lépésnek az a célja, hogy jobban támogassa a globális kutatói közösséget azáltal, hogy nyílt hozzáférést biztosít a kiadványaihoz.

Dr. Steven R. Goodman főszerkesztő vezetése alatt az EBM jelentős átalakuláson ment keresztül, hogy a terület globális vezetőjévé váljon. Dr. Goodman elképzelése az volt, hogy új kategóriák hozzáadásával és a szerkesztőbizottság összetételének átalakításával bővítse a folyóirat elérhetőségét és lefedettségét. Ennek eredményeként az EBM jelenleg 22 kategóriát fed le, amelyek az orvosbiológiai kutatás különböző szakaszait ölelik fel.

Az EBM az orvosbiológiai kutatások publikálására összpontosít, amelyek relevánsak az orvosi gyakorlatban. Kategóriái közé tartozik az anatómia/patológia, a mesterséges intelligencia/gépi tanulási alkalmazások az orvosbiológiai kutatásokhoz, a biokémia és molekuláris biológia, a bioképalkotás és még sok más. Széles körének és globális terjeszkedésének köszönhetően az EBM-nek öt kontinensen van irodája és globális szerkesztője, és a tervek szerint tovább bővül.

Az EBM és a Frontiers közötti partnerség célja, hogy előmozdítsa a nyílt hozzáférésű publikálás iránti elkötelezettséget a kísérleti biológia területén. Dr. Steven Goodman örömét fejezte ki ezzel az együttműködéssel kapcsolatban, és kijelentette, hogy a teljesen nyílt hozzáférésű modellre való áttérés fokozni fogja az EBM kutatóinak nyújtott támogatását világszerte.

A Frontiers, amely a 6. legnagyobb kutatási kiadó és a 3. legtöbbet idézett, arról ismert, hogy szakterületük legjobb szakértőinek úttörő felfedezéseit publikálja. A tudományos felfedezések felgyorsítása érdekében a Frontiers kutatóközpontú megközelítést alkalmaz, és a technológiát és a mesterséges intelligenciát használja fel a szigorú minőségi szabványok betartása érdekében.

Ahogy az EBM áttér a Frontiersre, a kutatók 4. október 2023-től megkezdhetik kéziratok beküldését a Frontiers portálon keresztül. Ez a lépés összhangban van a tudomány mindenki számára nyitottá és hozzáférhetővé tétele iránti növekvő elkötelezettséggel.

További információért a Frontiersről, kérjük, látogassa meg webhelyüket [forrás: frontiersin.org]. Ha többet szeretne megtudni a SEBM-tagság előnyeiről, vagy kapcsolatba szeretne lépni az EBM szerkesztőségével, látogasson el a [forrás: sebm.org] oldalra.

– Kísérleti biológia és orvostudomány (EBM)

– Kísérleti Biológiai és Orvostudományi Társaság (SEBM)

– Határok