A Megamodontium mccluskyi felfedezése: Egy óriási fosszilis pók Ausztráliából

A tudósok a közelmúltban fedezték fel és írtak le egy új „óriás” fosszilis pókfajt, amely 11-16 millió évvel ezelőtt létezett a mai Ausztrália területén. Ez a Megamonodontium mccluskyi névre keresztelt pók az első olyan kövület, amelyet a Barychelidae családhoz találtak. Hasonló az élő Monodontium nemzetséghez, de lényegesen nagyobb, a lábujjtól a lábujjig körülbelül 50 mm.

A Megamonodontium mccluskyi felfedezése jelentős, mivel nagy hiányt pótol a pókok evolúciós történetének megértésében. Ausztrália csak korlátozott számú pókkövületet hozott, ez az új felfedezés csak az ötödik. Dr. Matthew McCurry, az Új-Dél-Walesi Egyetem munkatársa „nagyon jelentősnek” minősítette ezt a megállapítást, mivel új információkat tár fel a pókok kihalásával kapcsolatban, és betekintést nyújt a múltba.

A kövület arra utal, hogy a Megamonodontium mccluskyi a mai rokonához hasonló lakott környezetben élt, amely Szingapúrtól Pápua Új-Guineáig nedves erdőkben található. A pók ezen csoportjának kihalása Ausztrália szárazföldi részén azonban egybeesett azzal, hogy az ország idővel szárazabbá vált.

A Megamonodontium mccluskyi nemcsak Ausztrália legnagyobb ismert fosszilis pókja, hanem a Barychelidae család első kövülete is, amelyet világszerte találtak. Ez a lelet arra utal, hogy az olyan kefetalpú csapóajtós pókokat, mint a Megamonodontium mccluskyi, gyakran nem őrzik meg kövületként üreges természetük miatt.

A kövületeken végzett mikroszkópos vizsgálatok kivételes megőrzési szintet tártak fel, lehetővé téve a tudósok számára, hogy olyan bonyolult részleteket elemezzenek, mint a pók karmainak szerkezete, valamint a pók testén és lábán lévő szőrszerű csonkok. A Setae több funkciót is ellát, beleértve a vegyi anyagok és rezgések érzékelését, a védelmet és a kommunikációt.

A Megamonodontium mccluskyi nemrégiben felfedezett felfedezése értékes betekintést nyújt az evolúció történetébe és a környezeti változásokba, amelyek évmilliókkal ezelőtt formálták a világot. Az ehhez hasonló kövületek további kutatása és elemzése döntő fontosságú az ősi ökoszisztémák és a bennük egykor virágzó lények megértésének bővítésében.

