A Jupiter-hold Európa: Új tanulmányok szerint a szén-dioxid a felszín alatti óceánból származik

A NASA James Webb Űrteleszkópjának adatait felhasználva a közelmúltban két tanulmány szén-dioxid jelenlétét tárta fel a Jupiter Europa holdjának jeges felszínén. Ezek az eredmények jelentős hatással vannak az Európa-óceán potenciális lakhatóságára és az élet létezésére a Holdon.

A Science folyóiratban megjelent két tanulmány közel infravörös hullámhosszok segítségével elemezte a szén-dioxid jég eloszlását az Európa felszínén. Azt találták, hogy a legmagasabb szén-dioxid-koncentrációjú jég a Tara Regio néven ismert területen volt, amelyet káoszos terep jellemez, és amelyet Európa egyik legfiatalabb régiójának tartanak.

Az elemzés alapján a kutatók azt sugallják, hogy a Tara Regioban jelenlévő szén-dioxid valószínűleg az Európa felszín alatti óceánjából származik, nem pedig meteoritok szállították volna, vagy a Jupiter magnetoszférájával való kölcsönhatások következtében keletkezett volna. Ez az „endogén” forgatókönyv azt jelzi, hogy a szén magából az Európából származik, és viszonylag nemrégiben került a felszínre egy geológiai időskálán.

A Hubble Űrteleszkóp által korábban megfigyelt óceáni eredetű só Tara Regio-ban való jelenléte tovább erősíti azt a hipotézist, hogy a szén-dioxid végső eredete Európa belső óceánjában található. A kutatók azonban azt is elismerik, hogy a szén-dioxid potenciálisan karbonáttartalmú folyadékokból vagy szerves vegyületekből képződhetett a felszínen.

Fontos, hogy ezek a tanulmányok kétségbe vonják a szén-dioxid külső forrását, például a meteoritokat, mivel a szén-dioxid helyi koncentrációja Tara Regioban nincs összhangban az exogén eredettel. Ez a megállapítás arra utal, hogy a megfigyelt szén-dioxid legvalószínűbb forrása az Europa endogén forrása.

A szén-dioxid felfedezése az Európa felszínén kérdéseket vet fel az élet lehetőségével kapcsolatban az óceánban. Míg a kutatók nem tudták megállapítani, hogy a szén-dioxid összefüggésben áll-e a biológiai folyamatokkal, a szén elengedhetetlen az általunk ismert földi élethez. Az Európa felszín alatti óceánjának további feltárása és tanulmányozása kritikus fontosságú lesz a potenciális lakhatóság és a Földön túli élet létének megértésében.

Források:

– Tudomány: NASA/ESA/CSA/Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (Cornell Egyetem); Képfeldolgozás: Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC) / Alyssa Pagan (STScI)

– American Association for the Advanced of Science (AAAS) az EurekAlert-en keresztül!