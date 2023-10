Az olvadt sók elektronjainak új állapota befolyásolhatja a sótüzelésű reaktorok teljesítményét

By

A tudósok felfedezték, hogy az elektronok három különböző állapotot alkothatnak, amikor kölcsönhatásba lépnek az olvadt sóval, ami hatással lehet a sótüzelésű reaktorok teljesítményére. Az Oak Ridge National Laboratory és az Iowa Egyetem kutatói többlet elektron bejutását szimulálták az olvadt cink-klorid sóba, és három lehetséges forgatókönyvet figyeltek meg. Az egyik forgatókönyv szerint az elektron egy molekuláris gyök részévé válik két cinkionnal. Egy másikban az elektron egyetlen cinkionon lokalizálódik. A harmadik forgatókönyv szerint az elektron diffúz módon oszlik el több sóionon.

Az olvadt só reaktorait fontolgatják a jövőbeli atomerőművekben, és kulcsfontosságú annak megértése, hogy a sugárzás hogyan befolyásolja az olvadt sók viselkedését. Ez a tanulmány rávilágít az elektronok és a sók közötti kölcsönhatásokra, amikor erős sugárzásnak vannak kitéve. A kutatók azt találták, hogy az elektron elősegítheti különböző fajok, köztük cinkdimerek és monomerek kialakulását, vagy delokalizálódhat. Ezek a kezdeti eredmények kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen más fajok képződhetnek hosszabb időn keresztül, és hogyan reagálhatnak az elektronokkal és sókkal.

Ez a kutatás a DOE Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) részét képezi, és a The Journal of Physical Chemistry B folyóiratban tették közzé. A csapat a reakcióképesség más formáinak kísérleti azonosításán dolgozik. A tanulmány értékes betekintést nyújt az elektronok és az olvadt sók közötti kölcsönhatásba, de még mindig van mit feltárni. A jövőbeli kutatások más sórendszereket és a sugárzás olvadt sókra gyakorolt ​​hatását vizsgálják majd.

Forrás: Oak Ridge National Laboratory