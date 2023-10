A kutatók keményebb kerámiákat fejlesztenek ki, amelyek fokozottan ellenállnak a repedésnek

By

A San Diego-i Kaliforniai Egyetem kutatói áttörést értek el a kerámiák fejlesztésében azáltal, hogy szívósabb és repedésállóbb anyagokat hoztak létre. A külső héjukban nagyobb számú vegyértékelektronnal rendelkező fématomok kombinációjának felhasználásával a kutatók módot találtak arra, hogy növeljék a kerámiák azon képességét, hogy nagyobb erőt és feszültséget kezeljenek.

A kerámiák kivételes tulajdonságaikról ismertek, például ellenáll a magas hőmérsékletnek, ellenáll a korróziónak és a kopásnak, valamint könnyű profilt tart fenn. Ezek a jellemzők alkalmassá teszik a kerámiákat különféle alkalmazásokhoz, beleértve a repülőgép-alkatrészeket és a védőbevonatokat. A ridegségük azonban mindig is nagy hátrányt jelentett, mivel hajlamosak a feszültség hatására eltörni.

A tudósok tanulmányaikat a nagy entrópiájú karbidoknak nevezett kerámiák egy osztályára összpontosították, amelyek rendezetlen atomi szerkezettel rendelkeznek, és a periódusos rendszer negyedik, ötödik és hatodik oszlopában található több fémelemhez kapcsolódó szénatomokból állnak. Felfedezték, hogy az ötödik és hatodik oszlopból származó fémek, mint például a titán, a nióbium és a wolfram, döntő fontosságúak a kerámiák szívósságának fokozásában, mivel nagyobb számú vegyértékelektronjaik vannak.

A vegyértékelektronok az atom legkülső héjában található elektronok, amelyek más atomokkal való kötésben vesznek részt. Több vegyértékelektronnal rendelkező fémek felhasználásával a kutatók javítani tudták a kerámiák mechanikai terhelés és feszültség hatására bekövetkező repedésekkel szembeni ellenállását. A kerámiák hajlékonyabb viselkedést mutattak, hasonlóan a fémekhez, ami azt jelenti, hogy jobban deformálódhattak, mielőtt eltörnének.

Számítási szimulációk, kísérleti gyártás és tesztelés révén a csapat azonosított két nagy entrópiájú karbidot, amelyek kivételes ellenállást mutattak a repedéssel szemben. Ezek az anyagok képesek voltak deformálódni vagy megnyúlni, amikor mechanikai terhelésnek vagy igénybevételnek voltak kitéve, ahelyett, hogy a kerámiákra jellemző rideg reakciót mutatták volna. Az anyagokon belüli kötések átrendeződtek, hogy áthidalják az atomméretű nyílásokat, amelyek az anyagok átszúrása vagy széthúzása során keletkeztek, megakadályozva a repedések kialakulását.

A kihívás most az, hogy növeljük ezeknek a kemény kerámiáknak a gyártását kereskedelmi alkalmazásokhoz. Ez az áttörés számos olyan iparágat forradalmasíthat, amelyek nagy teljesítményű kerámiaanyagokra támaszkodnak, az űrkutatástól az orvosbiológiaiig. A kerámiák fokozott szívóssága az extrém alkalmazásokhoz is ajtókat nyit, mint például a hiperszonikus járművek élei, ahol megvédhetik a létfontosságú alkatrészeket, és lehetővé teszik a járművek számára, hogy jobban ellenálljanak a szuperszonikus repüléseknek.

