Az El Niño változó mintái és a Walker Switch Mechanizmus bevezetése

Az elmúlt években az El Niño egyre fontosabbá vált az éghajlati előrejelzésekben és a globális éghajlati változékonyság kezelésében. Az El Niño az El Niño–Southern Oscillation (ENSO) meleg szakasza, amelyet a Csendes-óceán keleti egyenlítői részén az óceán vizeinek felmelegedése jellemez. Ezzel szemben a La Niña a hűtést képviseli ugyanabban a régióban. A tengerfelszín hőmérsékletének ezen ciklikus ingadozása jelentős hatással van az időjárási mintázatokra szerte a világon.

A Christoph Spötl által vezetett Quaternary Research Group által a közelmúltban végzett tanulmány célja annak megértése volt, hogyan reagál az El Niño a természeti hatásokra hosszú ideig. A kutatók elemezték a délkelet-alaszkai barlangi üledékeket, amelyek 3,500 évre kiterjedő éghajlati rekordokat őriztek meg. Az eredmények azt mutatják, hogy az El Niño változékonyságának szabályozási folyamatai az 1970-es évek óta megváltoztak, és az ember által előidézett klímaváltozás mára jelentős szerepet játszik.

Egy külön tanulmányban a csapat az Alaszka délkeleti részének éghajlatváltozásainak vizsgálatára összpontosított egy sokkal hosszabb, 13,500 XNUMX éven keresztül. A speleotémek felbecsülhetetlen értékű rekordként szolgáltak a jégkorszakok gyors, rövid távú éghajlatváltozásainak okainak feltárásához. Meglepő módon Alaszka délkeleti része az egyenlítői Csendes-óceánhoz hasonló éghajlati mintát mutatott az utolsó jégkorszak végén és a holocén időszakában, ami kihívást jelent a kialakult „bipoláris libikóka mechanizmus” számára. Ehelyett a kutatók bevezették a „Walker kapcsoló” koncepcióját, amelyet a napsugárzás változásai váltottak ki. Ez a mechanizmus a tengerfelszín hőmérsékletének gyors kiigazításához vezet a Csendes-óceán egyenlítői részén, ami végső soron befolyásolja a magas északi szélességi körök éghajlati mintáit.

A tanulmányok azt mutatják, hogy az emberi tevékenységek ma már jelentős szerepet játszanak az El Niño mintáinak kialakításában. Az éghajlatváltozás az 1970-es években átléphetett egy fordulópontot, ami egy állandóbb El Niño mintázathoz vezetett. A „Walker switch” koncepció bevezetése alternatív magyarázatot ad a történelmi éghajlatváltozásokra, kiemelve az éghajlati dinamikát alakító tényezők összetett kölcsönhatását.

Az eredmények hangsúlyozzák a folyamatos kutatás szükségességét az éghajlati folyamatok elmélyítése érdekében. Mivel a Föld éghajlati rendszere dinamikus és összetett, a folyamatos tanulmányozás kulcsfontosságú lesz az éghajlatváltozás globális szintű előrejelzésében és kezelésében.

