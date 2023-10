Az idegrendszer és az immunrendszer bonyolult tánca: betekintés a neuro-immun tengelyből

By

Annak ellenére, hogy különálló entitások, az idegrendszer és az immunrendszer bonyolult, kölcsönösen függő kapcsolatban áll egymással. Ez a bonyolult tánc a két rendszer között, az úgynevezett neuro-immun tengely, döntő szerepet játszik az agyban, a bőrben és a gyomor-bélrendszerben zajló különféle élettani folyamatok megszervezésében. A sejtek közötti kommunikáció ezekben a rendszerekben lenyűgözte az olyan tudósokat, mint Isaac Chiu, a Harvard Medical School immunbiológusa.

Chiu kutatása a T-sejtek, a mikroglia és a baktériumok közötti összetett kölcsönhatások feltárására összpontosított neurodegeneráció, bakteriális bőrfertőzések és mikrobiális fertőzések, például agyhártyagyulladás, lépfene és vastagbélgyulladás összefüggésében. Eredményei a fájdalom és gyulladás újszerű mechanizmusaira világítottak rá, feltárva a neuronok, az immunsejtek és a mikrobák szerepét ezekben a folyamatokban.

A fájdalom, a szervezet alapvető képessége a veszély érzékelésére, szorosan összefügg az immunrendszerrel. A fájdalom közvetítéséért felelős nociceptor neuronok kétirányú áthalláson keresztül kölcsönhatásba lépnek az immunsejtekkel. Az immunsejtek olyan anyagokat termelnek, amelyek közvetlenül befolyásolhatják az idegeket, ezáltal érzékenyebbek a fájdalomra. A nociceptorok viszont olyan neuropeptideket tárolnak, amelyeket az immunsejtek érzékelnek, és befolyásolják viselkedésüket.

Chiu kutatócsoportja olyan neuropeptidekre összpontosított, mint a kalcitonin génhez kapcsolódó peptid (CGRP), valamint ezek kölcsönhatása az immunsejtekkel, különösen a makrofágokkal, neutrofilekkel, monocitákkal, T-sejtekkel és B-sejtekkel. A csapat felfedezte, hogy a neuropeptidek és az immunsejt-receptorok közötti kölcsönhatások befolyásolhatják a citokintermelést, a makrofágok polarizációját, a neutrofilek toborzását és a T-sejt-válaszokat. Ezek a neuropeptidek erőteljes szabályozó szerepet játszanak az immunitásban.

A mikrobiális fertőzésekkel összefüggésben Chiu csapata lenyűgöző betekintést tárt fel arra vonatkozóan, hogy miként lophatják el a fájdalomrostokat a baktériumok. Például a Streptococcus pneumoniae és a Streptococcus agalactiae által okozott agyhártyagyulladásban ezek a kórokozók a pneumolizin nevű pórusképző toxinon keresztül aktiválják a nociceptor neuronokat. Ez az aktiválás CGRP termelődését eredményezi, ami viszont elnyomja a makrofágok védő citokinek termelését, lehetővé téve a baktériumok túlélését és könnyebben behatolni az agyba.

Kutatásaik során Chiu és csapata képes volt manipulálni a neuro-immun tengelyt állatmodellekben, hogy fokozza az immunrendszer azon képességét, hogy leküzdje a bakteriális fertőzéseket, például az agyhártyagyulladást. Specifikus molekuláris kölcsönhatások megcélzásával, valamint in vivo és in vitro megközelítések alkalmazásával betekintést nyertek a neuronok, immunsejtek és mikrobák közötti összetett kölcsönhatásba.

Ez a kutatás jelentős hatással van a terápiás stratégiákra. A fájdalomútvonalak megcélzásával, például a CGRP blokkolásával lehetséges lehet a fertőzések elleni immunválasz fokozása. A neuro-immun tengely megértése a lehetőségek teljesen új területét nyitja meg a különféle betegségek és fertőzések kezelésében.

