Az emberi sejtek a méret és a szám mintáját követik

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmányban a McGill Egyetem kutatói lenyűgöző mintázatot fedeztek fel az emberi sejtekben, amely úgy tűnik, hogy az egész szervezetben következetes matematikai szimmetriát követ. A tanulmány fordított összefüggést tár fel a sejtméret és a sejtszám között, ami e változók közötti kompromisszumra utal.

A sejtek mérete és száma döntő szerepet játszik az emberi test növekedésében és működésében. Mindeddig azonban egyetlen átfogó tanulmány sem vizsgálta e tényezők közötti kapcsolatot a teljes emberi szervezetben. Ennek a hiánynak a pótlására a kutatócsoport több mint 1,500 publikált forrásból gyűjtött össze adatokat, hogy részletes adatkészletet hozzon létre a sejtméretről és a főbb sejttípusok számáról.

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a sejtméret növekedésével a sejtszám csökken, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy az adott méretosztályon belüli sejtek egyenlő mértékben járulnak hozzá a szervezet teljes sejtbiomasszához. A sejtméret és a sejtszám közötti kapcsolat igaz a különböző sejttípusokra és méretosztályokra, ami a homeosztázis következetes mintázatát jelzi.

A kutatók becslése szerint egy férfi testében hozzávetőleg 36 billió sejt van, míg a nőknél körülbelül 28 billió sejt, egy tízéves gyermeknél pedig körülbelül 17 billió sejt található. A sejtbiomassza eloszlását az izom- és zsírsejtek uralják, míg a vörösvértestek, a vérlemezkék és a fehérvérsejtek jelentősen befolyásolják a sejtszámot.

Érdekes módon minden sejttípus fenntart egy jellegzetes mérettartományt, amely az egyed fejlődése során egyenletes marad. Ez a mintázat az emlősfajok között konzisztens, ami a sejtbiológia alapelvére utal.

Összességében ez a kutatás rávilágít az emberi test sejtmérete és -száma közötti bonyolult kapcsolatra. Az eredmények értékes betekintést nyújtanak a sejtek fejlődésébe és működésébe, új utakat nyitva a biológia területén a további kutatásokhoz.

Források:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023)

– Kanadai McGill Egyetem Föld- és Bolygótudományi Tanszéke.