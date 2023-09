Kisbolygók: a videojátékoktól a való életig

Az utóbbi időben az aszteroidák a valóságban és a videojátékokban is nagy feltűnést keltettek. A Bethesda új, nyitott világú RPG-jének, a Starfieldnek a játékosai arról számoltak be, hogy aszteroidák követik őket, bárhová is mennek, még a bolygók felszínén is. Eközben a NASA egy külön valós fejlesztésben fényt derített egy aszteroidára, amely ma rendkívül közel fog elhaladni a Földhöz.

A szóban forgó, Asteroid 2023 SJ névre keresztelt aszteroida várhatóan ma közelíti meg legközelebb a Földet, 6.4 millió kilométeres távolságra. E látszólag nagy távolság ellenére csillagászati ​​szempontból valójában meglehetősen rövid. Az 59,348 118 kilométeres óránkénti sebességgel haladó aszteroida nem fenyegeti a Föld felszínének becsapódását. Valójában nem is tartozik a potenciálisan veszélyes objektumok közé, viszonylag kis mérete miatt, amely becslések szerint 265 és XNUMX láb közötti széles.

A 2023 SJ aszteroida a Földközeli Kisbolygók Apollo csoportjába tartozik, amelyek a Földön áthaladó űrkőzetek, amelyek félig nagyobb tengelye nagyobb, mint a Földé. Ez a csoport az 1862-es Apollo aszteroidáról kapta a nevét, amelyet az 1930-as években fedeztek fel.

Érdekes módon a tudósok a közelmúltban három megfoghatatlan aszteroidát fedeztek fel, amelyek a Nap vakító fénye mögött rejtőznek. Az egyik az elmúlt nyolc évben felfedezett legnagyobb, a Földre potenciálisan veszélyes objektum. Ezen aszteroidák felkutatására és megfigyelésére a csillagászok a Sötét Energia Kamerát (DECam) használták, amelyet a chilei Victor M. Blanco 4 méteres teleszkópra szereltek fel.

Az aszteroidák megtalálása és követése kulcsfontosságú az esetleges becsapódások megelőzéséhez, mivel ezek az űrkőzetek veszélyt jelenthetnek a Földre. Noha az aszteroida ütközésének esélye ritka, méretük és becsapódási történetük aggodalomra ad okot a tudományos közösségben. Mind a való életben, mind a videojátékok virtuális világában az aszteroidák továbbra is rabul ejtik képzeletünket, és emlékeztetnek minket az űrkutatás csodáira és kockázataira.

