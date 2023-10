Mély korallfehérítés az Indiai-óceánban: Egy éles figyelmeztetés az éghajlatváltozás hatásaira

By

A tudósok riasztó felfedezést tettek a mély korallok kifehéredésére vonatkozóan az Indiai-óceánban, megkérdőjelezve a korallok ellenálló képességével kapcsolatos korábbi hiedelmeket, és rávilágítva az éghajlatváltozás tengeri ökoszisztémákra gyakorolt ​​szélesebb körű hatásaira. Ez az úttörő felfedezés a korallzátonyok kifehéredésének legmélyebb bizonyítékát tárja fel, a károk több mint 90 méterrel (300 láb) az óceán felszíne alatt.

Az Indiai-óceán dipólusa által okozott tengeri hőmérséklet 30%-os emelkedésének tulajdonítható korallkár a tengerfenék bizonyos részein a zátonyok 80%-át érintette. Korábban úgy gondolták, hogy ezek a mélységek ellenállóak az óceánok felmelegedésével szemben. Ez a felfedezés azonban határozott figyelmeztetés az óceánok hőmérsékletének emelkedése és az éghajlatváltozás következtében a természetben okozott rejtett károkra.

A Plymouth Egyetem kutatói, akik tanulmányukat a Nature Communications-ben publikálták, víz alatti kamerákat használtak, hogy élő képeket továbbítottak kutatóhajójukra. Ezek a képek nyújtották az első pillantást a kifehéredett korallokra. Érdekes módon, míg a mélyebb zátonyok kifehéredést tapasztaltak, a sekély vizű zátonyok nem mutattak károsodást.

A Plymouth Egyetem kutatócsoportja több mint egy évtizede kiterjedt tanulmányozást folytat az Indiai-óceán középső részén, különféle módszerekkel figyelve és megértve a régió egyedülálló óceánrajzát és életét. A korallkárosítás első bizonyítékát 2019 novemberében egy kutatókörút során figyelték meg, ahol távirányítású, kamerákkal felszerelt víz alatti járműveket használtak.

A kutatási körút során gyűjtött adatok további elemzése, valamint az óceán állapotának és hőmérsékletének műholdas megfigyelése feltárta, hogy míg a felszíni hőmérséklet alig változott, a felszín alatti hőmérséklet jelentősen megemelkedett. A termoklinnek ez az elmélyülése, amelyet az El Nino regionális megfelelője okozott, végül a korallok kifehéredésének hátterében áll.

Ennek a kutatásnak a következményei jelentősek. Bemutatja a mezofotikus korallökoszisztémák sebezhetőségét a hőterheléssel szemben, és új bizonyítékot szolgáltat az éghajlatváltozás óceánunkra gyakorolt ​​hatásáról. A mezofotikus korallok fokozódó kifehéredése a korallpusztuláshoz, a biológiai sokféleség elvesztéséhez és a zátonyok által nyújtott kritikus ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenéséhez vezet.

Bár az érintett zátony egyes részein a felépülés jelei mutatkoztak, az óceán mélyén a tengerfenék folyamatos megfigyelése kulcsfontosságú. Fontos felismerni, hogy a sekély vízi korallok is gyakoribb és súlyosabb károkat szenvednek, és az a feltételezés, hogy a mezofotikus korallok ezt kompenzálnák, most megkérdőjelezhető. Mivel a mélytengeri korallok továbbra is nagyrészt alulvizsgáltak, valószínű, hogy hasonló kifehéredési események észrevétlenek maradnak az egész bolygón.

A régiók óceánrajzát a természetben előforduló ciklusok befolyásolják, amelyeket az éghajlatváltozás felerősít. Az El Nino és az Indiai-óceáni dipólus együttes hatása súlyos hatásokat okoz az Indiai-óceán középső részén. E kihívások kezelése és a mélyvízi korallökoszisztémák jobb megértése elengedhetetlen az éghajlatváltozás világunkra gyakorolt ​​pusztító hatásainak mérsékléséhez.

Források:

– Plymouthi Egyetem

– Természeti kommunikáció