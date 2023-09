Isro válaszra vár a Chandrayaan-3 Landertől és a Rovertől a Holdon

By

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (Isro) továbbra is a Chandrayaan-3 küldetés leszállóegységétől (Vikram) és roverétől (Pragyan) várja a választ, három nappal a Holdon való napkelte után. Az Isro elnöke, S Somanath kijelentette, hogy eddig nem érkezett jelzés, de még mindig van remény arra, hogy a rendszerek felébredhetnek a jövőben. A holdnapon, amely 14 földi napig tart, folyamatos a napfény, ami a hőmérséklet emelkedését okozza. Ez a hőmérséklet-emelkedés felmelegítheti a lander és a rover rendszereit, így akár a 14. napon is felébredhetnek.

Ha a rendszerek felébrednek, számos előnnyel járhat. Az egyik elsődleges előny az in situ kísérletek megismétlésének lehetősége lenne. A Hold felszínének különböző helyeiről gyűjtött kísérleti adatok jobban bemutatnák a domborzatot és annak jellemzőit. Ezenkívül más eszközök, például a Holdhoz kötött túlérzékeny ionoszféra és légkör rádióanatómiája is hasznos lenne, ha különböző helyekről és különböző időpontokban vizsgálnák a Holdat.

Ha a leszálló és a rover nem is ébred fel, a Chandrayaan-3 küldetés akkor is sikeresnek tekinthető. Elérte küldetéseit, a biztonságos és lágy leszállást, a rover mobilitását és in situ tudományos kísérletek elvégzését. Az ébrenléti rendszerekből már összegyűjtött adatok értékes információkkal szolgálnak majd.

Az Isro tudósai úgy vélik, hogy Vikram és Pragyan második játékrésze bónusz lenne a küldetés szempontjából, de az elsődleges célokat már elérték. A Hold egyenlítői régióját alaposan tanulmányozták, és több helyről származó adatok beszerzése gazdagítaná a Hold felszínének megértését.

