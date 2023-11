Új eredmények a Chandrayaan-3 Ejecta Halo-ról

A Chandrayaan-3 küldetést tanulmányozó tudósok érdekes felfedezést tettek az ejecta halo jelenségről. A Chandrayaan-2 keringő nagy felbontású pankromatikus képkamera (OHRC) remekül rögzítette a Vikram leszállóegység leszállási helyét, bemutatva egy hatalmas, gyűrűszerű kráter kialakulását, amelyet találóan „ejecta halo”-nak neveztek el. Ez az úttörő kinyilatkoztatás a The Journal of the Indian Society of Remote Sensing című folyóiratban megjelent tanulmányból származik.

A Chandrayaan-3 küldetés 23. augusztus 2023-án sikeresen érintette a Hold déli sarkát, és a kijelölt leszállási területet ezt követően Shiv Shakti Point-nak keresztelték el India jelentős holdlátogatásának emlékére. A legutóbbi tanulmány új megvilágításba helyezi a Hold talajának összetételét és jellemzőit, tisztább képet festve a lenyűgöző holdi tájról.

Az OHRC nagy felbontású pankromatikus képei révén a tudósok részletes képeket tudtak rögzíteni az ejecta halo-ról, amely jelenség akkor fordul elő, amikor az anyagokat erővel lökdösik az ütközés során. Ez a vizuálisan feltűnő felfedezés megerősíti a Chandrayaan-2 orbiter technológiai képességeit és pontosságát, amely továbbra is megfejti a Hold rejtélyeit.

FAQ:

K: Mi az az ejecta halo?

V: Az ejecta halo a gyűrűszerű kráterre utal, amely a leszállás helyén képződik az anyagok becsapódás közbeni erőteljes kilökődése miatt.

K: Melyik technológia rögzítette az ejecta halót a Chandrayaan-3 küldetésben?

V: A Chandrayaan-2 keringő nagy felbontású pankromatikus képkamera (OHRC) rögzítette az ejecta halo jelenséget.

K: Mikor szállt le a Chandrayaan-3 küldetés a Hold déli sarkán?

V: A Chandrayaan-3 küldetés 23. augusztus 2023-án landolt.

K: Mi a Shiv Shakti Pont jelentősége?

V: A Shiv Shakti Point a Chandrayaan-3 küldetés leszállóhelyének kijelölt neve, amelyet India holdi látogatásának emlékére választottak.