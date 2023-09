Csökken az esély arra, hogy az indiai Holdraszálló felébredjen

By

Az indiai űrkutatók aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Holdraszállójuk újbóli felébredésének esélye minden órával csökken. A Vikram nevű leszállóegység augusztusban ért földet a Hold déli sarkához, és a holdéjszaka alatt alvó üzemmódban volt. Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) abban reménykedett, hogy a leszállóegység és az általa szállított Pragyaan rover újratölti az akkumulátorokat, és felébred a Hold Nap szeptember 22-i felkelésével. A kommunikáció kialakítására tett erőfeszítések ellenére azonban nem érkezett jelzés.

Az ISRO korábbi vezetője, AS Kiran Kumar kijelentette, hogy a Holdon a fagypont –250 C-ra is süllyedhet éjszaka – károsíthatta a leszálló és a rover alkatrészeit. Hozzátette, hogy ha a leszállóegység adója nem kapcsol be, nem lehet tudni, hogy még mindig működik-e.

India történelmet írt Chandrayaan-2 küldetésével azzal, hogy sikeresen leszállt egy űrrepülőgéppel a Hold déli pólusa közelében, és csatlakozott az Egyesült Államokhoz, a volt Szovjetunióhoz és Kínához az országok elit klubjához, hogy lágy leszállást érjen el a Holdon. A küldetést gondosan megtervezték, hogy egybeessen egy holdnap kezdetével, hogy két hétig napfényt biztosítsanak Vikramnak és Pragyaannak. Míg az ISRO sikeres újraébredésben reménykedett, azt is kijelentették, hogy ha a leszálló és a rover nem ébred fel, továbbra is India holdbéli nagykövetei maradnak.

A landerrel és a roverrel való kapcsolatfelvételre irányuló erőfeszítések folyamatban vannak, de a kommunikáció helyreállításának esélye egyre csekélyebb.

