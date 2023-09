A bélmikrobák és a csontrendszer egészségének kapcsolata

By

A Frontiers in Endocrinology című folyóiratban megjelent új tanulmány azt sugallja, hogy bizonyos bélmikrobák szerepet játszhatnak a csontozat egészségében. Ez az „osteomimikrobiológia” néven emlegetett terület célja a bélmikrobióma és a csontok egészsége közötti kapcsolat megértése, ami potenciálisan olyan beavatkozásokhoz vezethet, amelyek javítják a csontsűrűséget.

A Hebrew SeniorLife és a Marcus Institute for Aging Research kutatói által vezetett tanulmány a Framingham Third Generation Study és az Osteoporotic fractures in Men tanulmány adatait használta fel. A karról és lábról készült nagy felbontású képek elemzésével a kutatók azon tényezők azonosítására törekedtek, amelyek módosíthatók a csontváz egészségének elősegítése érdekében.

Az eredmények azt mutatták, hogy a baktériumok két specifikus típusa, az Akkermansia és a Clostridiales baktérium, a DTU089, negatív hatással volt az idősebb felnőttek csontjainak egészségére. Az Akkermansiát korábban összefüggésbe hozták az elhízással, míg a DTU089-et gyakrabban találták meg alacsonyabb fizikai aktivitású és fehérjebevitelű egyéneknél. Ez azért fontos, mert a fehérjebevitel és a fizikai aktivitás köztudottan befolyásolja a csontozat egészségét.

A tanulmány rávilágított olyan mintázatokra is, amelyek arra utalnak, hogy bizonyos mikrobák befolyásolhatják a csontméret változásait az egyének öregedésével. Azonban még mindig nem világos, hogy ezek a bakteriális szervezetek közvetlenül befolyásolják-e a csontozat egészségét. Jövőbeli vizsgálatokra lesz szükség az egyes baktériumfajok és a csontváz integritása közötti kapcsolat mélyebb megértéséhez.

Ha további kutatások is megerősítik, ez a tudás potenciálisan megnyithatja az ajtót olyan beavatkozások előtt, amelyek a bél mikrobiomát célozzák a csontok egészségének javítása érdekében. Például az ezen baktériumok által befolyásolt funkcionális útvonalak azonosítása betekintést nyújthat a csontrendszer egészségét befolyásoló mögöttes mechanizmusokba.

Különböző intézmények munkatársai, köztük a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola, az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem, a BIDMC, a Minneapolis és a Palo Alto VA Health Care System, a Minnesotai Egyetem, a Pittsburghi Egyetem, a Stanford Egyetem és az Emory Egyetem közreműködtek ebben a visszatekintésben. csoportos tanulmány.

Forrás:

– Okoro, PC stb. (2023) Két kohorszos tanulmány a bél mikrobiota és a csontsűrűség, a mikroarchitektúra és az erő közötti összefüggésről. Az endokrinológia határai. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.