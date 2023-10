Az NA64 kísérlet áttörést tár fel a sötét anyag keresésében

A CERN NA64 kísérlete jelentős előrelépéseket tesz a sötét anyag keresésében, különösen a GeV alatti részecskéket tartalmazó termikus sötét anyag modelleken belül. Az APS Physical Review Letters legújabb publikációjában a kísérlet egy úttörő felfedezést tárt fel: a megfoghatatlan A0 sötét foton által közvetített kölcsönhatás azonosítását.

A sötét anyag, egy láthatatlan entitás, amely az univerzum tömegének jelentős részét alkotja, továbbra is rejtélyes rejtvény a tudomány területén. A termikus sötét anyag modellek, különösen azok, amelyek a GeV alatti részecskéket tartalmazzák, meggyőző jelöltekként jelentek meg ennek a rejtélynek a megfejtésére.

E modellek szerint a sötét anyag és a közönséges anyag egykor termikus egyensúlyban volt, és azonos sebességgel semlegesítették egymást. Az univerzum tágulásával és lehűlésével azonban ez az egyensúly megbomlott, és a sötét anyag sűrűségének maradéka maradt hátra. A helyzet jobb megértéséhez a kölcsönhatás új formájára van szükség, amely összeköti a sötét anyagot és a szabványos modellrészecskéket.

Ennek a kölcsönhatásnak a középpontjában az A0 sötét foton áll, amely közvetítőként szolgál a χ sötét anyag és a közönséges anyag között. A kölcsönhatás a (ϵ/2)F0μνFμν kinetikus keveredési tagtól függ, ahol Fμν és F0μν a foton és sötét fotonmezők feszültségtenzorait, ϵ pedig a keveredési erősséget jelenti.

A spontán törött UD(0) mérőcsoporthoz kapcsolódó sötét A1 foton sötét csatolási erősséggel rendelkezik eD. Ezt a csatolást a következőképpen fejezzük ki: Lint = -eDA0μJμD, ahol JD a sötét anyag áramát jelenti. Ezenkívül a keverési kifejezés Lint = ϵeA0μJμem kölcsönhatást eredményez A0 és a Jμem elektromágneses áram között, ahol e az elektromágneses csatolást jelenti.

Ezeknek a bonyolult összefüggéseknek a megértése kulcsfontosságú, mivel ezek képezik az alapot a sötét anyag titkainak megfejtéséhez, valamint a részecskefizika standard modelljével való kölcsönhatásához.

A termikus skaláris és fermionos sötét anyag modellek bonyolultságában való eligazodáshoz a kutatóknak alaposan meg kell vizsgálniuk a paraméterteret. Ez magában foglalja a szub-GeV χ részecskék megjósolt létezésének feltárását, amelyek különböző formákat ölthetnek: skalár, Majorana vagy pszeudo-Dirac részecskék, amelyek mindegyike az A0 sötét fotonhoz kapcsolódik.

Ebben a feltárásban elengedhetetlen az annihilációs keresztmetszetet, a relikvia sötétanyag-sűrűséget és a sötét csatolási erősséget αD meghatározó paraméterértékek meghatározása. Ezek a paraméterek betekintést nyújtanak a sötét foton ϵ keveredése és az αD csatolás közötti kölcsönhatásba, megvilágítva a sötét anyag természetét.

A CERN-ben végzett NA64-kísérlet élen jár a GeV alatti sötét anyag kutatásában. A 100 GeV-os elektronok és egy aktív célpont ütközésein keresztül ennek a kísérletnek az a célja, hogy feltárja a GeV alatti sötét anyag titkait. A kísérleti összeállítás szcintillátorszámlálókat, mágneses spektrométert, kalorimétereket és különféle detektorokat tartalmaz, amelyek a részecskék azonosítására és jellemzésére szolgálnak.

A mágneses spektrométer kulcsfontosságú alkatrész, amely lehetővé teszi a bejövő elektron impulzusának precíz rekonstrukcióját lenyűgöző, 1%-os pontossággal. Az olyan detektorokkal, mint a Micromegas és a szalmacső-kamrák kombinálva a kísérlet átfogó megértést nyújt a részecskék kölcsönhatásairól.

A GeV alatti sötét anyag keresése azonban kihívásokkal jár, különösen a háttérjelek kezelése terén, amelyek elfedhetik a kívánt felfedezéseket. Ezek a háttérforrások közé tartoznak a dimuonveszteségek, a hibás μ-, π-, K-bomlások, a kiszabaduló semlegesek és a semleges hadronok áttörése. A kutatók innovatív technikákat alkalmaznak ezen háttérjelek mérséklésére, szimulációkkal és adatelemzéssel támogatott kiválasztási kritériumok segítségével a nem kívánt jelek azonosítására és elutasítására.

A statisztikai elemzés létfontosságú szerepet játszik a sötét anyag megértésének kutatásában. Fejlett technikák révén a kutatók meghatározták a keverési erősség ϵ felső határait, így értékes betekintést nyernek a napvilágra. Az NA64 kísérlet eredményei 90%-os megbízhatósági szintű kizárási határokat állítottak fel ϵ-re, feltárva a ϵ és az A0 tömeg közötti bonyolult kapcsolatot. Ezek az eredmények átformálhatják a sötét anyaggal kapcsolatos ismereteinket, és új utakat nyithatnak meg a feltárás és a kutatás számára.

Az NA64 kísérlet eredményeinek következményei túlmutatnak a laboratóriumon, és korlátokat kínálnak a termikus sötét anyag modellekre. Az alacsony tömegű sötétanyag-részecskék (y; mχ) és (αD; mχ) paramétersíkjai betekintést nyújtanak bizonyos sötétanyag-forgatókönyvek előtt álló kihívásokba, és további kutatásokat motiválnak.

Minden egyes áttöréssel közelebb kerülünk a sötét anyag rejtélyének megfejtéséhez és az univerzum mélyebb megértéséhez.

