Egy új Avialan Theropod betekintést nyújt a korai madarak evolúciójába a késő jura korszakban

Kínában fedezték fel a Fujianvenator prodigiosus nevű új, 150 millió éves madár theropoda dinoszauruszt, amely rávilágít a madarak korai evolúciójára és a késő jura szárazföldi ökoszisztémára. Az Avialans egy olyan klád, amely magában foglalja az összes modern madarat, de nem a Deinonychust vagy a Troodont.

Eddig a madárfajok legkorábbi evolúciójával kapcsolatos ismereteink korlátozottak voltak a jura időszakból származó kövületek hiánya miatt, kivéve a közép-késő jura Yanliao-biótát Északkelet-Kínában és a német Solnhofeni mészköveket. Ezek a felfedezések körülbelül 30 millió éves szakadékot ölelnek fel a jura és a legrégebbi ismert kréta madarak között. A jura kori madárfajok kulcsfontosságúak a madarak evolúciós eredetének megfejtésében és a származásukkal kapcsolatos filogenetikai vita megoldásában.

Az új madárteropoda, a Fujianvenator prodigiosus a más madárfajokkal, troodontidákkal és dromaeosauridákkal megosztott morfológiák egyedülálló kombinációját mutatja, ami a korai madarak evolúciójában a mozaik evolúcióra utal. Míg a Fujianvenator mellső végtagjainak morfológiája igazodik a tipikus madárvégtag-arányhoz, a hátsó végtagok felépítése kifejezetten szokatlan. A hosszúkás alsó lábszár és egyéb jellemzők arra utalnak, hogy a Fujianvenator mocsárszerű környezetben élhetett nagysebességű futóként vagy hosszú lábú gázlóként, ami korábban ismeretlen ökológiai rést jelent a korai madárfajok számára.

A Fujianvenator kövületeit a kínai Fujian tartományban található késő jura Zhenghe faunában fedezték fel. Az ezen a helyen talált gerinces fosszilis halmaz teleosztákat, testudinokat és choristodereseket tartalmaz, amelyek értékes betekintést nyújtanak a regionális faunába a késő jura-kora kréta időszakban. A Zhenghe Fauna bizonyítékot szolgáltat a szárazföldi faunáról, és új lehetőségeket kínál a késő jura ökoszisztéma tanulmányozására.

A Fujianvenator és a Zhenghe Fauna felfedezése bővíti ismereteinket a madárevolúcióról és a késő jura szárazföldi ökoszisztéma sokféleségéről. A terület további feltárását tervezik, hogy további betekintést nyerjenek a Föld történetének e lenyűgöző időszakába.

Forrás:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C. és Zhou, Z. (2023). Egy új madárteropoda egy feltörekvő jura szárazföldi faunából. Természet, 10.1038/s41586-023-06513-7.