Egy új tanulmány szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyuk 150 fényévnyire lehet

By

Egy nemrégiben készült tanulmány megkérdőjelezte a Földhöz legközelebbi fekete lyukról alkotott ismereteinket. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a legközelebbi ismert fekete lyuk 1,560 fényévnyire található. A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban megjelent új tanulmány azonban azt sugallja, hogy a Földtől akár 150 fényévnyire is lehet egy fekete lyuk.

A tanulmány a Hyades-halmazra összpontosított, amely bolygónkhoz legközelebbi nyitott csillaghalmaz. Az Európai Űrügynökség Gaia-missziójának adatait felhasználva a Padovai Egyetem és a Barcelonai Egyetem tudósai elemezték a Hyades-halmaz csillagainak mozgását és fejlődését. Szimulációkkal bizonyítékokat találtak arra, hogy fekete lyukak jelen vannak a halmazban vagy annak közelében.

A nyílt halmaz olyan csillagok gyűjteménye, amelyeket a gravitációs vonzásuk lazán tart össze, és közös jellemzőkkel rendelkeznek, mint például az életkor és a kémiai felépítés. A kutatók összehasonlították a szimulációs eredményeket a Hyades csillagainak tényleges helyzetével és sebességével, amelyeket a Gaia műhold pontosan megfigyelt. A szimulációk azt mutatták, hogy két vagy három fekete lyuk van a klaszter közepén vagy annak közelében.

Ha megerősítik, ezek a fekete lyukak lennének a legközelebbi jelöltek Naprendszerünkhöz. Ez a felfedezés nemcsak a fekete lyukak galaxisbeli eloszlására világít rá, hanem betekintést nyújt abba is, hogyan befolyásolják a csillaghalmazok evolúcióját, és hogyan járulnak hozzá a gravitációs hullámforrásokhoz.

A fekete lyukak rendkívül sűrű objektumok, amelyek hatalmas csillagok összeomlásából keletkeztek. Gravitációs vonzásuk olyan erős, hogy még a fény sem tud kikerülni előle. Bár közvetlenül nem figyelhetők meg, jelenlétükre jellemzően a környező anyagokra gyakorolt ​​hatásuk tanulmányozása alapján lehet következtetni. Például egy elhaladó csillag elpusztítása egy fekete lyukkal kimutatható röntgensugárzást eredményez.

A gravitációs hullámok 2015-ös észlelése jelentősen előremozdította a fekete lyukak kutatását. A gravitációs hullámokat először két, 1.3 milliárd fényévnyire lévő fekete lyuk ütközéséből figyelték meg, ami további vizsgálatokat indított el ezekben a rejtélyes égitestekben.

Források:

– Eredeti cikk: [forrás]

– Az ESA Gaia küldetése: [forrás]