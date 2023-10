Micaela Robson forradalmasítja az űrutazást bakteriális téglákkal

Micaela Robson, a Növény- és Mikrobiológiai Tanszék úttörő végzős hallgatója olyan úttörő kutatásba kezd, amely képes átalakítani az űrutazás jövőjét. A North Carolina Space Grant kutatójaként Robson egy olyan projekt élén áll, amely a baktériumok felhasználását kutatja bioalapú infrastruktúra kiépítésére a Világűrben – ez egy merész és ambiciózus törekvés.

Robson kutatásának lényege a mikrobiálisan indukált karbonát kicsapásnak (MICP) nevezett eljárás alkalmazása építőanyagok előállítására. Ez a folyamat magában foglalja a baktériumok erejének kihasználását egy mészkőszerű anyag előállítására, amelyet kalcium-karbonát-csapadékként ismerünk. Ennek a természetes anyagnak a használatával lehetővé válik a részecskék összeragasztása, és szilárd „biotéglák” létrehozása, amelyek szilárd leszállófelületként és épületszerkezetként szolgálnak földönkívüli környezetben.

A Földön a geotechnikai mérnökök hagyományosan MICP-t alkalmaznak építési célokra. Robson azonban felismerte annak lehetőségét, hogy ezt a technikát űralkalmazásokra adaptálják. Felfedezte, hogy a karbamid-hidrolízist, a MICP-ben általánosan használt anyagcsere-folyamatot, fokozhatják bizonyos baktériumok, amelyek a búzanövényekben jelen vannak. Ezek a baktériumok figyelemre méltóan képesek ammóniát fogyasztani, amely a karbamid hidrolízis folyamatának fontos mellékterméke, így biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi az űrben való felhasználást.

Azzal, hogy ezeket az ammóniát fogyasztó baktériumokat bevezeti az űrmissziók MICP-folyamatába, Robson két fő célt kíván elérni. Először is arra törekszik, hogy megszüntesse a mérgező ammónia felszabadulását, amely veszélyes lenne az űrhajósokra. Másodszor, reméli, hogy optimalizálni tudja a rendszert, hogy kevesebb karbamidot kelljen hozzáadni, ezáltal hatékonyabbá és költséghatékonyabbá téve a folyamatot.

Robson kutatásának lehetséges következményei messze túlmutatnak az űrben való erős szerkezetek létrehozásán. Ez az innovatív megközelítés két kritikus problémát is kezel: a hulladékgazdálkodást és az élelmiszertermelést. A karbamid, az emberi hulladék egyik összetevője, értékes erőforrásként hasznosítható a növények táplálására. A nitrogéncikluson keresztül a baktériumok által létrehozott biotéglák segíthetik a korlátozott erőforrásokkal rendelkező növények termesztését, biztosítva a jövőbeli űrkutatások táplálékát, és potenciálisan még az emberi élet fenntartását is.

Robson projektje „Biomaterials for Space Missions – Evaluating Evaluating of Nitrogen Cycling of Mikrobially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant” címmel júniusban indult az NC Space Grant égisze alatt. Ígéretes eredményekkel kutatásai utat nyitnak egy olyan jövő felé, ahol a bioalapú infrastruktúra és a fenntartható erőforrás-hasznosítás létfontosságú szerepet játszik az űrutazásban.

FAQ:

K: Mi az a mikrobiálisan indukált karbonát kicsapás (MICP)?

V: A MICP egy olyan folyamat, amelyben a baktériumok mészkőszerű anyagot, úgynevezett kalcium-karbonát-csapadékot termelnek, amely felhasználható erős anyagok előállítására.

K: Hogyan járulnak hozzá a baktériumok az űrutazáshoz?

V: A baktériumokat biotéglák előállítására lehet felhasználni, amelyek építőanyagként szolgálnak az infrastruktúra űrkörnyezetében.

K: Mi az a karbamid hidrolízis?

V: A karbamid hidrolízis egy anyagcsere folyamat, amelyben a baktériumok a karbamidot ammóniává és karbonáttá bontják.

K: Hogyan foglalkozik Micaela Robson kutatása a hulladékkal és az élelmiszertermeléssel az űrben?

V: A baktériumok ammóniafogyasztásra és a karbamid újrahasznosításával a Robson kutatása lehetővé teszi egy olyan nitrogénciklus-rendszer létrehozását, amely maximalizálja az erőforrások felhasználását az űrben, beleértve az emberi hulladék felhasználását a növények növekedéséhez.