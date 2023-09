Atomórák használata a sötét anyag észlelésére

By

A Sussexi Egyetem és az Egyesült Királyság Nemzeti Fizikai Laboratóriumának tudósai új módszert javasoltak bizonyos kis tömegű részecskék kimutatására, amelyek a megfoghatatlan sötét anyag részei lehetnek. A sötét anyagnak, bár közvetlenül nem figyelték meg, ismert, hogy olyan hatásai vannak az univerzumra, amely nem magyarázható meg jelenlegi fizikai modelljeinkkel.

A kutatók azt sugallják, hogy az atomórákat, amelyek az időmérés példátlan pontosságáról ismertek, fel lehetne használni e részecskék kimutatására. Az atomórák mérik az atomok apró oszcillációit az energiaállapotok közötti átmenet során. Bármilyen zavart, amelyet egy ultrakönnyű sötét anyag részecskék okoznak, amelyek kölcsönhatásba lépnek a normál anyagrészecskékkel, potenciálisan ezek az órák észlelhetők.

A tanulmány először elméleti modelleket javasolt az atomóra-időzítés változásainak mérésére. Megközelítésük igazolására a kutatók a meglévő atomórák adatait vették le. A következő lépés egy olyan kísérlet felállítása, amelyben két atomórát lehetne összehasonlítani, és az egyik érzékenyebb az alapvető állandók változásaira.

Ebben a konkrét vizsgálatban két alapvető állandót vizsgáltunk: a finomszerkezeti állandót és az elektron-proton tömegarányt. Mindkét állandót megzavarhatják bizonyos ultrakönnyű részecskékkel való kölcsönhatások, például a hipotetikus axionnal, amelyek az elméletek szerint felelősek a sötét anyag hatásaiért. Ezen zavarok nagyságának mérésével potenciálisan jelezni lehet a részecskék jelenlétét.

Az atomóráknak az időmérőn túl messzemenő alkalmazásai is vannak. Használták őket a gravitációs vöröseltolódás tanulmányozására, a kvantumfizika feltárására, valamint a kvantuminformációk továbbításának és tárolásának módjainak vizsgálatára. Az atomórák sötétanyag-detektorként való felhasználásának lehetőségével ezek az eszközök a kutatás új területét nyithatják meg.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy eredményeik nem támaszkodnak már meglévő elméletekre, és az általuk kidolgozott modellek rugalmasan alkalmazhatók más megmagyarázhatatlan jelenségekre is. A New Journal of Physics folyóiratban megjelent tanulmány ígéretes utat kínál a rejtélyes sötét anyag megfigyelésére és megértésére.

Definíciók:

– Atomórák: Kivételes pontosságukról ismert olyan műszerek, amelyek az atomok energiaállapotok közötti mozgása során az időt mérik.

– Sötét anyag: Az anyag titokzatos formája, amely nem bocsát ki, nem nyel el és nem tükrözi vissza a fényt, és amelynek létezésére a látható anyagra gyakorolt ​​gravitációs hatásaiból lehet következtetni.

– Alapvető állandók: Az Univerzum törvényeit leíró értékek, mint például a finomszerkezeti állandó és az elektron/proton tömegarány.

– Axion: hipotetikus részecske, amely potenciális jelölt a sötét anyag számára.

Források:

– Sussexi Egyetem

– Országos Fizikai Laboratórium

– Új Fizikai folyóirat