A Be Stars összetettségének felfedezése: A bináris rendszereken túl

A Leedsi Egyetem kutatóinak közelmúltbeli áttörése megdöntötte a csillagászoknak a Be-csillagokkal kapcsolatos régóta fennálló hitét, új megvilágításba helyezve ezeket a rejtélyes égi objektumokat. A Be csillagok, amelyek emissziós vonalairól és B-spektrumtípusairól ismertek, több mint egy évszázada ragadta meg a tudósokat Angelo Secchi olasz csillagász 1866-os felfedezése óta.

Hagyományosan a csillagászok azt hitték, hogy a Be csillagok túlnyomórészt kettős rendszerekben léteznek, és párokban táncolnak az univerzumban. Az Európai Űrügynökség Gaia műholdjának adatainak elemzése azonban meggyőző bizonyítékot szolgáltatott, amely megkérdőjelezi ezt az uralkodó elképzelést. Úgy tűnik, hogy a Be csillagok nem csupán kettesben vannak, hanem hármasok, három égitesttel, amelyek bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással.

A csillagok hosszabb és rövidebb időszakon keresztüli mozgásának megfigyelésével az éjszakai égbolton a kutatók a társaság árulkodó jeleit fedezték fel. Ha egy csillag egyenes pályán mozog, az egyetlen csillag jelenlétét jelzi. Több csillag jelenléte azonban kimutatható ingadozást vagy akár spirálmintázatot eredményez. Megdöbbentő módon a tanulmány feltárta, hogy a Be sztárok kezdetben alacsonyabb társaik arányát mutatták be B-csillag társaikhoz képest, ami ellentmond a várakozásoknak.

A további vizsgálatok során kiderült, hogy a harmadik csillag gyakran lép be a színhelyre, befolyásolva a kísérő röppályáját, és elősegítve a Be-csillagokat körülvevő jellegzetes gáznemű korong kialakulásához szükséges anyagok átvitelét – ez a Szaturnusz gyűrűire emlékeztető égi látvány. Ezek a társak, ha egyszer már láthatók voltak számunkra, láthatatlanná válnak a „vámpír” Be csillag miatt, amely fokozatosan elszívja tömegét, amíg túlságosan lecsökkennek ahhoz, hogy megfigyeljük őket.

Ennek az úttörő felfedezésnek a következményei túlmutatnak a Be csillagok birodalmán. A fekete lyukaktól és a neutroncsillagoktól a gravitációs hullámforrásokig ez a kozmikus jelenségek megértése nagymértékben befolyásolja. A gravitációs hullámkutatás térnyerésével ez az újonnan megszerzett tudás értékes betekintést nyújt azokra a csillagokra, amelyek ezeket az érdekes gravitációs zavarokat szülik.

Ahogy René Oudmaijer professzor, az Egyetem Fizikai és Csillagászati ​​Iskola munkatársa megjegyzi: „A binaritás elengedhetetlen a csillagok evolúciójában, de most túllépünk ezen a paradigmán. A hármasok lettek az új binárisok.” Az égi társaságról alkotott felfogásunkban ez a forradalom egy bonyolultabb és lebilincselőbb univerzum felé nyit ajtót, amely megfejtésre vár.

GYIK:

K: Mik azok a Be sztárok?

V: A Be csillagok a csillagok egy változatos csoportja, amelyeket B spektrumtípusaik és spektrumaik emissziós vonalai jellemeznek. Nem szuperóriás B-csillagokról van szó, amelyek egy vagy több Balmer emissziós vonalat mutatnak, vagy már korábban is kiállítottak.

K: Hogyan gondolták hagyományosan a Be sztárokat?

V: Korábban a csillagászok azt hitték, hogy a Be-csillagok többnyire kettős rendszerekben léteznek, és két csillag kering egymás körül.

K: Mit tárt fel a legutóbbi felfedezés?

V: A közelmúltbeli felfedezés megkérdőjelezte a hagyományos hiedelmet azzal, hogy bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a Be csillagok hármas rendszerekben fordulnak elő, ahol három égitest kölcsönhatásba lép egymással.

K: Hogyan befolyásolja ez a felfedezés más égi objektumok megértését?

V: Ez a felfedezés jelentős hatással van a fekete lyukak, a neutroncsillagok és a gravitációs hullámforrások megértésére, betekintést nyújtva a kialakulásukat megelőző csillagokba.

K: Hogyan teszik láthatatlanná a Be sztárok társait?

V: A „vámpír” Be csillag fokozatosan elnyeli kísérőcsillagainak tömegét, így azok túl kicsivé és homályossá válnak ahhoz, hogy észrevehetőek legyenek.