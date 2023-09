Van egy kilencedik bolygó a Naprendszerünkben?

By

A The Astronomical Journalban megjelent tanulmány szerint érdekes bizonyítékok merültek fel naprendszerünk kilencedik bolygójának létezésére. A tanulmány a távoli Kuiper-övben, a Neptunuszon túli korong alakú régióban található objektumok sajátos pályáját kutatja, amely törpebolygóknak és számos transz-neptuniai objektumnak (TNO) ad otthont. Míg a TNO-k, például a Sedna megfigyelései alapján már korábban is állították a kilencedik bolygó létezését, ez az új kutatás más perspektívát mutat be.

A tanulmány azt sugallja, hogy a Sedna rendkívül excentrikus és megnyúlt pályája más TNO-k ferde pályái mellett egy Föld méretű bolygó jelenlétével magyarázható. A számítógépes szimulációk azt mutatják, hogy ennek a feltételezett bolygónak a Föld tömegének 1.5-3-szorosának kell lennie, és a Föld és a Nap távolságának 250-500-szorosára kellene lennie. A pályája 30°-kal dőlne a Naprendszer síkjához képest, ezt a jelenséget „Kuiper-övbolygó-forgatókönyvként” emlegetik.

Egy Föld méretű bolygó felfedezése a külső Naprendszerben mélyreható következményekkel járna a bolygótudomány számára. Ehhez a bolygó meghatározásának újraértékelésére lenne szükség, ami potenciálisan egy új bolygóosztályt hoz létre. Ezenkívül a Naprendszer kialakulására és a bolygófejlődésre vonatkozó elméletek felülvizsgálatra szorulnak.

Az elmélet úgy tesztelhető, hogy a Föld és a Nap távolságának körülbelül 150-szeresére eső TNO-k klaszterét keresik. Az ilyen objektumok észlelése bizonyítékul szolgálna a kilencedik bolygó létezésére. Még néhány új TNO felfedezése is forradalmasíthatja a Naprendszer eredetének megértését.

Összefoglalva, a kilencedik bolygó lehetősége naprendszerünkben izgalmas utat kínál az égi szomszédságunk külső területeiről szerzett ismereteink további feltárásához és újraértékeléséhez.

