Tudósok felfedezték a potenciális sártavat a Marson

A tudósok bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy a véleményük szerint egykor iszaptó volt a Marson, ami értékes támpontokat adhat a bolygó múltbeli életére utaló jelek felkutatásában. A tanulmány a Hydraotes Chaosra összpontosított, amely a Mars káoszos területe, amely hegyekből, kráterekből és völgyekből áll. A kutatók elemezték a NASA Mars Reconnaissance Orbiterével készített képeket, és azonosítottak egy sík területet a Hydraotes Chaosban, amelyen üledék és sár bugyborékolása volt látható a felszín alól.

A tanulmány azt sugallja, hogy körülbelül 3.4 milliárd évvel ezelőtt a Hydraotes Chaosban egy víztartó rendszer lebomlott, és hatalmas áradásokhoz vezetett, amelyek nagy mennyiségű üledéket raktak le a felszínen. Ez az üledék, ha alaposan megvizsgáljuk, potenciálisan tartalmazhatja a Marson múltbéli élet biosignatureit. A kutatók úgy vélik, hogy az iszaptó üledéke körülbelül 1.1 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, jóval azután, hogy a Mars talajvize valószínűleg eltűnt, és a bolygó barátságtalanná vált.

A jövőben a tudósok azt remélik, hogy tovább kutathatják az ősi iszaptavat, hogy megállapítsák, mikor lehetett a Mars lakható, és mikor lehetett benne élővilág. A NASA Ames Kutatóközpontja az EXCALIBR nevű műszert (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarker in Regolith) fejleszti, amely felhasználható a kőzetek biomarkereinek, különösen a lipideknek a vizsgálatára. Megfontolandó, hogy az EXCALIBR-t egy jövőbeni NASA-misszióra vigyék akár a Holdra, akár a Marsra, mivel a Hydraotes Chaos potenciális leszállóhely lehet ennek az eszköznek.

Ez a kutatás új megvilágításba helyezi annak lehetőségét, hogy a Mars valaha életet rejtett, és rávilágít a marsi terep további feltárásának és elemzésének fontosságára. Izgalmas távlatokat kínál a jövőbeli küldetésekhez, amelyek a Mars titkait és a korábbi életek lehetséges jeleit próbálják feltárni.

Forrás: Nature Scientific Reports