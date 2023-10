Innovatív áttörés: A programozható szál új lehetőségeket nyit meg a textilekben

By

Az MIT egyik csapata, a FibeRobo úttörő fejlesztése olyan programozható szálat vezetett be, amely forradalmasíthatja a textilipart. Ez a szál, amelyet termikusan működtetett folyadékkristály elasztomer (LCE) szálnak neveznek, megvan a lehetőség arra, hogy csendes és érzékeny kölcsönhatásokat tegyen lehetővé a textíliákba ágyazott alakváltó interfészekkel.

A korábbi alakváltó szálakkal ellentétben a FibeRobo nem igényel beágyazott érzékelőket vagy összetett alkatrészeket. Ehelyett összehúzódik a hőmérséklet növekedésére reagálva, és önmagától visszafordul, amikor a hőmérséklet csökken. Ez az egyedülálló funkcionalitás úgy érhető el, hogy a szálat vezető menettel kapcsolják össze, ami lehetővé teszi a textil alakjának digitális szabályozását elektromos áram alkalmazásával.

A FibeRobo fejlesztése a jelenlegi alakváltó szálak korlátait veszi figyelembe, amelyek elsősorban a kísérleti beállításokra korlátozódnak. Például előfordulhat, hogy a meglévő szálak már néhány művelet után megszűnnek működni, korlátozottak az összehúzódási képességeik, és nem képesek az önvisszafordításra. Más alternatívák, mint például a pneumatikus meghajtású eszközök, légkompresszorokat igényelnek.

Az MIT kutatói folyadékkristályos elasztomert használtak, amely olyan molekulákból áll, amelyek folyadékként áramlanak, de periodikus kristályelrendezésekbe halmozódnak fel. Ezeket a kristályszerkezeteket rugalmas hálózatba integrálva olyan szálat tudtak létrehozni, amely melegítéskor összehúzódik, és hűtéskor visszanyúlik eredeti hosszára.

Lényeges, hogy a kutatók pontosan szabályozni tudták a szál jellemzőit, például a vastagságot és a működési hőmérsékletet a vegyszerek gondosan megtervezett kombinációjával. Ez az áttörő előkészítési módszer lehetővé teszi a hordható szövetekhez alkalmas és az emberi bőr számára biztonságos LCE szál előállítását, ami mérföldkő a korábbi LCE szálak esetében nem volt lehetséges.

A gyártási kihívások leküzdésére a csapat 3D-nyomtatott és lézerrel vágott alkatrészeket, valamint alapvető elektronikát használó gépet fejlesztett ki. Az eljárás során az LCE gyantát felmelegítik, fúvókán keresztül extrudálják, UV-sugarakkal kikeményítik, olajjal vonják be, végül pedig port használnak fel, hogy megkönnyítsék a textilgyártó gépekbe való integrálását. Figyelemre méltó, hogy ez az egész folyamat mindössze egy napot vesz igénybe, és hozzávetőleg egy kilométer felhasználható szálat eredményez.

A FibeRobo nemcsak a textilipar széles körben elterjedt alkalmazási lehetőségeit mutatja be, hanem a megfizethetőség terén is előnyöket kínál. A szál méterenként akár 20 centért is előállítható, így körülbelül 60-szor olcsóbb, mint a kereskedelemben kapható alakváltó szálak.

Ez az úttörő technológia már megmutatta a benne rejlő lehetőségeket a Professor nevű kutya kompressziós kabátjának létrehozásával. Az okostelefonról érkező Bluetooth jel vételével a kabát képes „megölelni” a kutyát, így kényelmet nyújt és enyhíti a szeparációs szorongást.

A FibeRobo hatásai túlmutatnak a textíliákon, a kutatók számos más területen képzelik el a használatát, a robotikától az egészségügyig. Csendes és érzékeny természetével ez a programozható szál a lehetőségek új birodalmát tárja fel, átalakítva a mindennapi tárgyakkal való interakciót.

FAQ:

K: Mi az a FibeRobo?

V: A FibeRobo egy programozható szál, amelyet egy interdiszciplináris MIT-csapat fejlesztett ki, amely a hőmérséklet növekedésére reagálva összehúzódik, és visszafordul, ha a hőmérséklet csökken.

K: Miben különbözik a FibeRobo a korábbi alakváltó szálaktól?

V: A FibeRobo nem igényel beágyazott érzékelőket vagy összetett alkatrészeket. Vezető menettel elektromosan működtethető, így digitálisan szabályozható a textil alakja.

K: Mik a FibeRobo előnyei a meglévő alternatívákkal szemben?

V: A FibeRobo kiküszöböli a jelenlegi alakváltó szálak korlátait azáltal, hogy jelentős összehúzódási képességet, önvisszafordíthatóságot és csendes működést kínál. Megfizethetőbb is, mindössze 20 centbe kerül méterenként.

K: Melyek a FibeRobo lehetséges alkalmazásai?

V: A FibeRobo hatással van a textilekre, a robotikára, az egészségügyre és azon túl. Használható interaktív és adaptív objektumok létrehozására, javítva a felhasználói élményt különböző területeken.