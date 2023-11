A NASA James Webb teleszkópjának döbbenetes felfedezései új betekintést nyújtanak a Galaktikus Központba

By

A NASA James Webb Űrteleszkópja ismét lenyűgözte a csillagászokat kivételes képességeivel, ezúttal lenyűgöző kilátást nyújtva galaxisunk szívében a rejtélyes Sagittarius C (Sgr C) csillagképző régióról. A Tejútrendszer közepén, a Sagittarius A szupermasszív fekete lyuktól körülbelül 300 fényévnyire található Sgr C egy 500,000 XNUMX csillagból álló látvány, különös tekintettel a reflektorfénybe kerülő protocsillagok gyűjteményére.

Ezen az úttörő képen Webb példátlan felbontása és érzékenysége számtalan olyan funkciót tár fel, amelyeket még soha nem tapasztaltak ebben a régióban. „Web hihetetlen mennyiségű részletet tár fel, lehetővé téve számunkra, hogy olyan módon tanulmányozzuk a csillagkeletkezést ilyen környezetben, amelyre korábban nem volt lehetőség” – mondta Samuel Crowe, a vizsgálatvezető és a Virginiai Egyetem hallgatója. Ez a figyelemre méltó betekintés a korábbi infravörös adatok hiányából és a Webb teleszkóp hatalmas képességeiből fakad.

Az egyik legfontosabb felfedezés egy hatalmas protocsillag jelenléte, amely több mint 30-szor nagyobb, mint a Napunk tömege, és amely ebben a fiatal csillaghalmazban fészkel. Míg a protocsillagokat körülvevő felhő sötétnek és ritkán lakottnak tűnik, valójában ez a galaxis egyik legsűrűbben tömött régiója. A felhő sűrűsége elzárja a mögötte elhelyezkedő csillagok fényét, az üresség illúzióját keltve.

A Webb közeli infravörös kamerája (NIRCam) kiterjedt ionizált hidrogénkibocsátást rögzített a sötét felhő alján, élénk cián árnyalatokban. Ez a hidrogénrégió hatalmas kiterjedése megkérdőjelezi a meglévő elméleteket, mivel messze túlmutat a korábban megfigyelteken. A csillagászok most azzal az érdekes feladattal néznek szembe, hogy megértsék e kiterjedt hidrogénrégió eredetét és hatását.

Egy másik lenyűgöző rejtély az ionizált hidrogénben lévő szétszórt és kaotikus tűszerű struktúrákban rejlik, amelyek további vizsgálatot igényelnek. Rubén Fedriani, a spanyolországi Instituto Astrofísica de Andalucía projekt társkutatója a galaktikus központot „zsúfolt, zűrzavaros helyként” írja le, ahol a tornyosuló gázfelhők csillagokat alkotnak, amelyek kölcsönhatásba lépnek a környező gázzal a kiáramlásukon, sugárhajtásokon keresztül. , és a sugárzás.

Miközben a tudósok folytatják az égi kiterjedésben rejlő titkok megfejtését, a James Webb Teleszkóp galaxisunk szívéből származó felfedezései példátlan lehetőségeket kínálnak a kozmikus titkok mélyebb megismerésére. A Földtől mindössze 25,000 XNUMX fényévre elhelyezkedő galaktikus központ a csillagászok számára közeli képet nyújt az egyes csillagokról, megvilágítva a csillagkeletkezés bonyolult folyamatát és annak az egyedi kozmikus környezettől való függését. A Webb teleszkóp minden egyes kinyilatkoztatással megnyitja az utat az univerzumunk mélyebb megértéséhez.