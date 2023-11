A NASA James Webb űrteleszkópja feltárja a Galaktikus Központ titkait

By

A NASA James Webb űrteleszkópja példátlan bepillantást engedett galaxisunk szívébe, feltárva a Sagittarius C (Sgr C) néven ismert csillagkeletkezési régió lenyűgöző részleteit. Ez a bámulatos kép protocsillagok gyűjteményét mutatja be, amelyek az 500,000 300 csillag között lopják a reflektorfényt, amelyek nagyjából XNUMX fényévnyire vannak a Nyilas A-tól, a Tejútrendszer központi szupermasszív fekete lyukától.

A korábbi megfigyelésektől eltérően a Webb teleszkóp által rögzített infravörös adatok hihetetlen szintű felbontást és érzékenységet kínálnak, lehetővé téve a tudósok számára, hogy számos jellemzőt először fedezzenek fel. Samuel Crowe, a megfigyelőcsoport vezető kutatója és a Virginiai Egyetem egyik egyetemi hallgatója izgatottan fejezte ki az újonnan felfedezett képességet a csillagkeletkezés tanulmányozására ebben a környezetben. Jonathan Tan professzor, Crowe egyik tanácsadója szerint Webb feltárásai páratlan lehetőséget kínálnak a csillagkeletkezés jelenlegi elméleteinek tesztelésére a galaktikus központ szélsőséges körülményei között.

A Sagittarius C egyik figyelemre méltó felfedezése egy hatalmas protocsillag, amely meghaladja a Nap tömegének harmincszorosát. Érdekes módon az ezeket a protocsillagokat körülvevő felhő sűrűsége egy kevésbé lakott terület illúzióját kelti, annak ellenére, hogy ez az egyik legsűrűbben tömött zóna a galaxisban. A képen kisebb infravörös-sötét felhők is láthatók, amelyek csillagokkal teli üregekre emlékeztetnek, ahol új csillagok keletkeznek.

A Webb Near-Infrared Camera (NIRCam) műszere kiterjedt ionizált hidrogénkibocsátást rögzített a sötét felhő alján, élénk cián árnyalatokkal. Ez a hidrogénrégió a vártnál messzebbre nyúlik, és érdekes kérdéseket vet fel az energetikai fotonjainak forrásaival kapcsolatban. Ezenkívül a szakértők az ionizált hidrogénben lévő kaotikus tűszerű struktúrákat vizsgálják, amelyek több irányba szóródnak.

Rubén Fedriani, a spanyolországi Instituto Astrofísica de Andalucía kutatótársa a galaktikus központot zsúfolt és viharos helyként írja le, ahol a gázfelhők csillagokat alkotnak, és kiáramló szeleik, sugaraikkal és sugárzásaikkal becsapják a környező gázt.

Miközben a James Webb Űrteleszkóp továbbra is felfedi univerzumunk titkait, a galaktikus központ újonnan felfedezett ismerete értékes betekintést nyújt a csillagkeletkezés és a kozmikus környezet bonyolultságába. A Földtől 25,000 XNUMX fényévnyire elhelyezkedő galaktikus központ a csillagászok számára lehetőséget biztosít az egyes csillagok példátlan részletességű tanulmányozására, megvilágítva a csillagkeletkezés különböző folyamatait a galaxis különböző régióiban.

