Új meglátások az ókori római üvegről, feltárják a fotonikus kristályok potenciálját

A tudósok figyelemre méltó felfedezést tettek több ókori római régészeti és építkezési helyszínen. Megállapították, hogy az ókori római üvegedények töredékei, amelyek évszázadok óta a föld alatt voltak eltemetve, egyedülálló modern technológiai potenciállal rendelkeznek. Ezek a lenyűgöző irizáló színeikről ismert üvegdarabok valójában fotonikus kristályokat tartalmaznak, amelyek a fény szűrésével és visszaverésével optikai hatásokat keltenek.

A fotonikus kristályok olyan nanostruktúrák, amelyek atomjai rendezett elrendezésűek, és irizáló elszíneződést hozhatnak létre. Különböző állatokban találhatók meg, és mesterségesen is tervezték őket sokféle alkalmazásra. A fotonikus kristályok jelenléte az ókori római üvegszilánkon azonban a kutatócsoport kezdetben nem számított.

A felfedezést Fiorenzo Omenetto és Giulia Guidetti mérnök professzorok tették a Tufts Egyetem Silklab egyetemén. Ezeknek az apró üvegszilánkoknak a molekuláris szerkezete évezredek alatt átrendeződik, ami fotonikus kristályok képződését eredményezi. Az üvegszilánkon lévő egyedi atomi és ásványi struktúrák a környezeti feltételeknek való kitettség következtében jöttek létre, mint például a pH változása és a talajvíz változásai.

A kutatócsoport egy különösen magával ragadó üvegszilánkot csillogó megjelenése miatt szeretettel „Wow glass”-nek nevezett el. Ezt a szilánkot egy ókori római város, a mai Aquileia közelében, Olaszországban találták meg. A pásztázó elektronmikroszkóppal feltárták az üveg szerkezeti összetételét és elemanalízisét.

Az üveg külső oldalán lévő arany színű tükrös patina a Bragg-halmok kialakulásának tulajdonítható, amelyek váltakozó sűrűségű szilícium-dioxid rétegek. A csapat úgy véli, hogy ez a képződés a talaj, ásványi anyagok, esővíz és egyéb tényezők által vezérelt korróziós és újjáépítési folyamatok eredménye. A kristályos anyag rétegei hihetetlenül rendezettek, és több száz váltakozó szilícium-dioxid és ásványi rétegből állnak.

Ezek az eredmények lehetőséget teremtenek az optikai anyagok replikálására és növekedésének felgyorsítására a laboratóriumban. Ahelyett, hogy elő kellene készíteniük őket, a kutatók képesek lehetnek arra, hogy az ókori római üvegszilánkon természetes módon előforduló hasonló eljárásokkal termesszék ezeket az anyagokat.

Összességében ez az áttörés új megvilágításba helyezi az ókori római üveget és annak kiaknázatlan technológiai lehetőségeit. „Az idő által az ókori római üvegben épített fotonikus kristályok” című tanulmány a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg.

FAQ

Mik azok a fotonikus kristályok?

A fotonikus kristályok olyan nanostruktúrák, amelyek az atomok rendezett elrendezésével rendelkeznek, ami egyedi optikai hatásokat eredményez. Képesek szűrni és visszaverni a fényt, és irizáló színt hoznak létre. Ezek a kristályok a természetben megtalálhatók különféle állatokban, és mesterségesen is megtervezték őket sokféle alkalmazáshoz.

Mi a jelentősége az ókori római üvegen található fotonikus kristályoknak?

A fotonikus kristályok felfedezése ókori római üvegtöredékeken betekintést enged ezeknek a tárgyaknak az egyedülálló technológiai lehetőségébe. Leleplezi az optikai anyagok természetes képződését az idő múlásával, amely potenciálisan reprodukálható és felgyorsítható a laboratóriumban. Ez lehetőséget nyit az optikai anyagok termesztésére, ahelyett, hogy kizárólag a gyártási folyamatokra hagyatkozna.

Hogyan keletkeztek a fotonikus kristályok az ókori római üvegszilánkon?

A fotonikus kristályok képződése az üvegszilánkon a korróziós és rekonstrukciós folyamatok eredménye. A környezeti feltételek változásai, például a pH és a talajvíz változásai, valamint a talaj és az ásványi anyagok jelenléte hozzájárultak az üvegben lévő szilícium-dioxid diffúziójához és ciklikus korróziójához. A kapott kristályos anyagrétegek hihetetlenül rendezettek, és váltakozó szilícium-dioxid és ásványi rétegekből állnak.